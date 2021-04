Galaxy S22 : adieu le capteur ToF, Samsung ne le trouve pas assez utile

Déjà absent du Galaxy S21, le capteur ToF ne fera probablement pas son retour sur les S22. Samsung estimerait en effet que trop peu d’applications intègrent des fonctionnalités de réalité augmentée. Le constructeur ne met toutefois pas le dispositif totalement de côté, et pourrait le réutiliser sur de prochains modèles.

Les premières informations concernant le Galaxy S22 font leur apparition depuis quelques semaines. Au cœur des spéculations, on retrouve notamment les capteurs photo du futur smartphone. Début mars, Samsung a dévoilé la prochaine génération de capteurs ISOCELL 2.0 et les innovations qui l’accompagnent. S’en sont suivi de premiers rendus non officiels de l’énorme capteur Olympus dont devraient être équipés les flagships.

Aujourd’hui, nous apprenons que Samsung ferait l’impasse sur le capteur ToF pour ses prochains haut de gamme. Présent sur le Galaxy S20, nous ne le retrouvons déjà pas sur les Galaxy S21. Pour rappel, cette technologie utilise la lumière infrarouge pour créer des rendus 3D d’objets, en plus d’améliorer la qualité des photos dans conditions de basse luminosité. À ce titre, elle est comparable au dispositif LiDAR dont sont équipés sur les iPhone 12 Pro et Pro Max.

Pas assez d’applications utilisent le ToF, le Galaxy S22 s’en passera

Une source proche du dossier affirme ainsi que les utilisateurs sont satisfaits de qualité photo des Galaxy S21, alors même que les smartphones ne profitent pas de capteur ToF. S’ajoute à cela un manque d’utilité réelle à la technologie à ce stade. Samsung considère en effet que trop peu d’applications ont recours à cette dernière, ce qui baisse sa plus-value auprès des utilisateurs. Aussi, le capteur pourrait revenir sur de prochains modèles Galaxy, mais serait de nouveau absent des Galaxy S22.

Samsung tient tout de même à proposer la meilleure expérience photo possible. Les capteurs Olympus promettent d’améliorer considérablement la qualité des rendus. Côté vidéo, le constructeur travaille sur des enregistrements 8K 60 FPS, bien que les résultats sont pour le moment décevants. Enfin, le smartphone serait propulsé par un SoC Exynos couplé à un GPU AMD Mobile Radeon qui améliorera les performances en gaming.

