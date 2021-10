Galaxy S22 Ultra : des coques confirment le nouveau design et l’arrivée du S Pen

Le Galaxy S22 Ultra de 2022 devrait adopter un design radicalement différent par rapport au Galaxy S21 Ultra de cette année. De nouveaux rendus de coques laissent entrevoir à quoi va ressembler le smartphone.

De nouvelles preuves s'accumulent pour confirmer le design inhabituel du Galaxy S22 Ultra qui a fait l'objet d'une fuite il y a quelques semaines. Une série de nouveaux rendus qui semblent provenir de divers fabricants tiers ont été dévoilés par Gizmochina, et ils reprennent tous les éléments de design déjà vus par le passé.

En effet, on peut par exemple voir le nouveau module photo en forme de P, qui comprend un total de 4 caméras différentes. On retrouvera un capteur principal de 108 MP, qui sera probablement nommé ISOCELL GN3s, ainsi qu’un capteur ultra grand-angle. Ils seront accompagnés par deux téléobjectifs de 12 MP, contre 10 MP l’année dernière.

Le Galaxy S22 Ultra reprend le design et le stylet de la gamme Note

En plus du module photo, le changement de design le plus significatif sera probablement les bords du smartphone, qui ne sont plus aussi arrondis que sur le Galaxy S21 Ultra. En effet, Samsung a décidé cette année de reprendre le design plus angulaire de son ancien Galaxy Note 20 Ultra, ce qui va d’ailleurs lui permettre d’équiper le Galaxy S22 Ultra avec la meilleure fonctionnalité de la série Note.

On retrouvera sur le Galaxy S22 le stylet caractéristique des smartphones Note. Contrairement aux Galaxy S21 Ultra, le S Pen sera cette fois totalement intégré dans le corps du smartphone, et les rendus des coques nous laissent apercevoir à quoi le smartphone pourrait ressembler avec son stylet logé en bas à gauche. Ce n’est pas la première fois que nous pouvons voir des coques pour le Galaxy S22 Ultra, puisqu’un autre rendu de coques au début du mois avait également essayé d’imaginer à quoi pourrait ressembler le smartphone.

Malgré ce nouveau design, les Galaxy S22 Ultra semblent être une mise à niveau mineure par rapport au Galaxy S21 Ultra de 2021. Nous avions d’ailleurs appris hier que Samsung n’améliorerait pas la recharge rapide des smartphones et se contenterait donc de seulement 25 W, quand certains de ses concurrents comme le nouveau Xiaomi 11T Pro culminent à 120 W. Quoi qu’il en soit, nous devrions en apprendre davantage à mesure que nous approchons de la date de lancement en janvier prochain.

Source : gizmochina