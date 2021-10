Galaxy Unpacked Part 2 : Samsung organise une conférence le 20 octobre 2021, le Galaxy S21 FE au programme ?

Samsung vient d’annoncer l’organisation d’une nouvelle conférence le 20 octobre 2021. Baptisée Galaxy Unpacked Part 2, la présentation du fabricant serait en partie consacrée au Galaxy S21 FE, le smartphone milieu de gamme qui vient compléter la gamme des Galaxy S21.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs entourant la sortie d’un Galaxy S21 FE (Fan Edition) se multiplient. Si certaines rumeurs affirment que le téléphone milieu de gamme arrivera rapidement sur le marché, d’autres fuites laissent penser que le S21 FE a finalement été annulé. La pénurie de puces informatiques et les difficultés de production grandissantes en Chine auraient poussé Samsung à revoir ses priorités.

Plus récemment, une énième rumeur a même annoncé l’arrivée du Galaxy S21 FE dans le courant du mois de janvier, obligeant Samsung à décaler la sortie des Galaxy S22 à février. Finalement, il semble que le géant de Séoul se prépare bien à lancer le smartphone abordable d'ici quelques jours malgré la pénurie de composants.

Samsung organise Galaxy Unpacked Part 2, une nouvelle conférence en ligne

Samsung vient en effet d'envoyer les invitations pour une conférence en date du mercredi 20 octobre 2021. La conférence s'intitule “Galaxy Unpacked Part 2”, ce qui laisse penser que l'annonce prendra la suite de la présentation Unpacked d'août dernier. On peut donc raisonnablement s'attendre à ce que Samsung dévoile de nouveaux smartphones.

“Nos utilisateurs sont multiformes et vivent la vie de tant de manières colorées, intéressantes et uniques. À ce titre, la technologie qu'ils utilisent au quotidien doit refléter leur individualité”, tease Samsung sans en dire plus sur les stars de la présentation. Le groupe vouloir “proposer de nouvelles expériences pour l'expression de soi grâce à la technologie”.

La vidéo colorée mise en ligne par Samsung ne donne pas d'informations sur les produits qui seront présentés. La conférence débutera le mercredi 20 octobre 2021 à 16h, heure de Paris. Aux dernières nouvelles, le Galaxy S21 FE se veut très proche visuellement des Galaxy S21. Côté fiche technique, le smartphone hérite d'un écran Full HD+ de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d'un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm, d'une batterie de 4 370 mAh et d'une recharge rapide de 25W.