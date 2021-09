Le Galaxy S22 Ultra pourrait définitivement enterrer le Galaxy Note avec son S-Pen intégré

Selon le leaker Ice Universe, Samsung aurait abandonné pour de bon le Galaxy Note. Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy S21 Ultra embarquant désormais tous deux un S-Pen, la gamme semble ne plus avoir d’intérêt. Ce qui laisse penser que le Galaxy S22 Ultra pourrait bien avoir droit à son stylet.



Décidément, on entend tout et son contraire à propos du prochain — hypothétique — Galaxy Note. Fin 2020, un porte-parole de Samsung affirmait qu’un nouveau modèle sortirait en 2021. Force est de constater que cela n’a pas été le cas, et qu’il paraît très peu probable que la firme coréenne nous prévoit une surprise d’ici la fin de l’année. Pourtant, même les leakers n’en démordent pas. Suite aux ventes décevantes du Galaxy S21 Ultra, Tron paraissait certain que le smartphone à stylet allait faire son grand retour.

Seulement, Samsung semble décidé à appuyer la transition vers ses autres modèles. Le Galaxy S21 Ultra est son premier smartphone autre que le Note à être compatible avec le S-Pen. Il a par ailleurs récemment été suivi par le Galaxy Z Fold 3. Alors, à quoi bon relancer une gamme qui a tout l’air d’être morte ? C’est visiblement l’avis d’Ice Universe, autre leaker réputé. Sur Twitter, ce dernier écrit : « Note est terminé, mais ce n’est pas fini. S devient Note ! ». Sous ses airs énigmatiques, cette annonce semble pointer vers le retour du S-Pen chez les Galaxy S22.

Le Galaxy S22 va-t-il remplacer le Galaxy Note ?

Mais tout cela n’est que pure spéculation, puisque le leaker n’a pas daigné donner plus d’informations. Néanmoins, lorsque l’on regarde les faits, cela ne paraît pas si farfelu que cela. Après le virage orchestré par le Galaxy S21, il paraît relativement logique que Samsung opte pour la même stratégie avec son futur flagship, au moins pour son modèle Ultra. On peut même imaginer que ce dernier soit livré avec un châssis dédié au S-Pen, à l’inverse de son prédécesseur, histoire d’enfoncer un peu plus le clou.

De nouveau, on ne peut rien faire d’autre que jouer aux devinettes pour le moment. Le Galaxy S22 est encore loin d’avoir livré tous ses secrets. Si l’on s’attend à ce que le modèle Ultra marche sur les pas de son prédécesseur, rien ne dit qu’il creusera la tombe du Galaxy Note. Bien que très mince à ce stade, l’espoir pour un éventuel Galaxy Note 21 n’est donc pas encore totalement mort. L’avenir nous dira s’il reviendra sur les étals des revendeurs.