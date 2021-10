Galaxy S22, S22+, S22 Ultra : Samsung se contente d’une recharge rapide 25W, quelle déception !

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra devront vraisemblablement se contenter d'une technologie de recharge rapide de 25W. Contrairement aux précédentes rumeurs, Samsung n'intégrera pas de recharge rapide 45W à ses nouveaux smartphones. C'est une déception pour les fans de la marque.

Au cours des dernières semaines, de nombreuses fuites sont venues dresser le portrait robot de la gamme des Galaxy S22. Contrairement aux espoirs des fans, Samsung fera à nouveau l'impasse sur le capteur photo pour les selfies sous l'écran. De plus, le géant de Séoul aurait décidé de revoir à la baisse la taille des batteries.

Ainsi, le Galaxy S22 standard serait alimenté par une batterie de 3700 mAh, contre 4000 mAh pour le S21. De son côté, le Galaxy S22+ se contenterait d'une batterie de 4600 mAh, comme 4800 mAh sur son prédécesseur. Seul le Galaxy S22 Ultra conserverait une batterie aussi généreuse que prédécesseur, à savoir 5000 mAh.

Pas de recharge 45W sur les Galaxy S22

Pour compenser ces batteries réduites, Samsung aurait prévu d'intégrer pour la première fois une technologie de recharge rapide de 65W à ses smartphones. Après des tests infructueux, le fabricant se serait ensuite rabattu sur la recharge rapide 45W, une technologie incluse à certains de ses précédents fleurons, le Galaxy Note 10+ et le Galaxy S20 Ultra. La recharge 45W devait être intégrée aux S22+ et S22 Ultra, les deux versions plus haut de gamme.

Finalement, Samsung se contenterait plutôt de la recharge 25W, comme sur les Galaxy S21. Les trois smartphones de la gamme Galaxy S22 viennent en effet de passer entre les mains de la 3C, un organisme de certification chinois. La base de données de l'organisme montre que les trois téléphones devront se contenter d'une recharge rapide de 25W. La recharge 45W n'est pas au programme de cette génération.

Il faudra donc plus d'une heure pour obtenir une recharge complète de la batterie d'un des smartphones. Sur ce terrain, Samsung est loin derrière la concurrence. Du reste, le passage par la 3C confirme le démarrage imminent de la production de masse des trois terminaux. Si les rumeurs se confirment, Samsung devrait annoncer les Galaxy S22 dès le début du mois de janvier prochain. Il se murmure en outre que la présentation serait reportée de quelques semaines, jusqu'au mois de février.