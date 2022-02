Galaxy S22 : Samsung se rattrape du manque de port MicroSD en lançant une clé USB-C 256 Go

Outre leurs nombreuses qualités, les Galaxy S22 souffrent d’un défaut de taille pour les aficionados du stockage : il n’y a pas de port MicroSD. Impossible d’augmenter sa capacité de stockage avec une carte externe donc. Néanmoins, Samsung vient de dévoiler une nouvelle clé USB-C pouvant se brancher directement au smartphone.

Dévoilés il y a à peine quelques jours, les Galaxy S22 sont un succès flamboyant. Alors que tous les modèles ne sont pas encore arrivés en magasin, Samsung affiche déjà plus d’un million de précommandes. Pourtant, le nouveau flagship déçoit dans plusieurs domaines. Citons notamment la charge 45W, pourtant l’un des arguments de vente majeurs du modèle Ultra, qui ne fait pas beaucoup mieux que la charge 25W. Et ce n’est pas là le seul défaut que l’on peut relever sur le smartphone.

En effet, pour la deuxième année consécutive, le constructeur coréen a décidé de priver son smartphone de port MicroSD. Les Galaxy S21 avaient été le premier à ouvrir la voie, et il semblerait que la firme souhaite poursuivre dans cette direction. Mieux vaut donc ne pas se tromper au moment du choix de son modèle donc, au risque de se retrouver avec trop peu d’espace de stockage. Heureusement, Samsung propose déjà une solution à ce problème.

Samsung lance une clé USB-C pour pallier le manque de port MicroSD du Galaxy S22

Cette solution prend la forme d’une clé USB-C, dont la capacité de stockage varie de 64 à 256 Go. Il est donc possible de doubler l’espace de stockage de son smartphone, mais aussi de tout autre appareil doté d’un port USB-C, comme un ordinateur ou une tablette. Bien sûr, cette option est moins pratique et discrète qu’une carte SD, qu’il suffit de placer à l’intérieur du téléphone pour profiter d’espacer supplémentaire.

Sur le même sujet : Galaxy S22 — Samsung s’engage à corriger le bug de l’écran dans une mise à jour

Ici, l’idée est surtout de transférer des fichiers volumineux et inutiles sur la clé afin de libérer de l’espace sur le smartphone. Pas vraiment idéal donc, mais cela reste mieux que rien. Toutefois, la clé USB dispose de plusieurs avantages, le premier étant celui de la rapidité d’écriture : 400 Mb/s pour les modèles les plus performants. Un fichier de 4 Go peut ainsi être transféré dans un délai de 11 secondes, ce qui bien plus rapide qu’une carte microSD traditionnelle.

Source : Samsung