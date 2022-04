Galaxy S22 FE : Samsung n’utilisera finalement pas de SoC MediaTek dans son smartphone

Les Galaxy S22 FE qui arriveront plus tard cette année ne devraient finalement pas être propulsés par un processeur signé MediaTek, contrairement à ce qu’affirmaient certains rapports tout droits venus de Corée du Sud.

Il y a une semaine, nos confrères coréens de Business Korea affirmaient que Samsung allait opter pour des puces MediaTek dans ses Galaxy S22 FE et Galaxy S23, mais il n’en serait rien. Le leaker @chunvn8888 a annoncé sur Twitter qu’aucun Galaxy S22 FE ne profiterait d’une puce MediaTek Dimensity 9000, comme les Redmi K50 ou une version de l’OPPO Find X5 Pro en Chine.

Pourtant, voir Samsung utiliser une puce de MediaTek dans ses smartphones aurait du sens. Tout d’abord, celles-ci sont moins chères que les puces de Qualcomm, ce qui correspondrait donc bien au Galaxy S22 FE, qui se doit d’être placé à un tarif inférieur par rapport aux autres smartphones de la série. De plus, la puce Dimensity 9000 est plus rapide que le Snapdragon 8 Gen 1 et l’Exynos 2200 des Galaxy S22, et pourrait donc faire oublier la polémique autour de ce dernier. Souvenez-vous, Samsung a récemment été accusé de brider les performances de ses smartphones, après quoi il a été contraint de diviser leur prix par deux.

Que sait-on du Galaxy S22 FE ?

Le Galaxy S21 FE a été lancé au début de l’année 2021, mais ce dernier avait été reporté à de nombreuses reprises. Samsung pourrait donc choisir de lancer le prochain Galaxy S22 FE dès la fin de cette année, mais nous ne savons pas exactement à quelle période nous pouvons l’attendre. Il devrait conserver un rapport qualité-prix intéressant, bien que le Galaxy S21 FE ait été lancé beaucoup trop cher pour faire peur à la concurrence.

Comme c’était le cas de son prédécesseur, Samsung devrait faire le choix d’équiper le modèle européen avec une puce Exynos 2200, tandis que la version américaine profiterait d’un Snapdragon 8 Gen 1. Samsung pourrait également opter pour le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 Plus de Qualcomm, qui promet de fixer les nombreux défauts de la version originale. Le premier smartphone à l’utiliser ne serait autre que le Xiaomi 12 Ultra, que l’on attend d’ici cet été.