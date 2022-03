Galaxy S22 : Samsung présente ses excuses après avoir bridé les performances de ses smartphones

Alors que la polémique autour des performances limitées des Galaxy S22 fait rage, le fabricant coréen tente tant bien que mal de contenir la colère des consommateurs et des employés en présentant des excuses officielles.

Alors que le lancement des Galaxy S22 a été un véritable succès avec près d’un million de précommandes, les smartphones ont fait l’objet d’une importante polémique qui a pris une ampleur pour le moins inattendue. En effet, au début du mois de mars, Samsung a été accusé de brider les performances de ses smartphones Galaxy.

D’après les consommateurs qui sont montés au créneau contre le fabricant, Samsung empêche volontairement ses smartphones d’utiliser l’intégralité des performances qu’offre le processeur dans le but d’améliorer leur autonomie, mais aussi de faire des économies sur les composants. En effet, les Galaxy S22 n’utiliseraient pas tout leur potentiel afin d’éviter à Samsung d’équiper les smartphones avec un système de refroidissement adapté, et ainsi augmenter ses bénéfices. Pire encore, les clients ont constaté que Samsung débridait ses smartphones lorsqu’une application de benchmark était active, ce qui a poussé Geekbench à bannir tous les modèles pour triche.

Samsung présente ses excuses et promet de corriger le tir

À la suite des accusations de bridage, Samsung avait promis une mise à jour de One UI qui inclura un nouveau réglage permettant d’améliorer l’expérience avec les jeux vidéo, mais également des améliorations pour le logiciel servant à limiter les performances, le « Game Optimizing Service ». Cependant, la polémique a continué à enfler et a finalement quitté la sphère « tech » des fans pour atteindre l’ensemble des consommateurs en Corée du Sud. Ceux-ci ont d’ailleurs formé des groupes pour attaquer Samsung en justice.

Face aux pressions des clients et des employés mêmes de Samsung, qui, pour la plupart, ne semblent pas non plus apprécier la stratégie de leur propre entreprise, le géant coréen a finalement présenté des excuses officielles. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires, le vice-président et PDG de la division Samsung Device Experience, Han Hong-Hee, a déclaré que la société n'avait pas tenu compte des préoccupations des clients à ce sujet et s'est incliné pour s'excuser, comme l’exige la culture en Corée du Sud.

« Le système GOS a été conçu pour optimiser les performances du téléphone en tenant compte des diverses caractéristiques des joueurs », a annoncé Han. « La stabilité des performances de l'appareil est cruciale pour profiter des jeux haut de gamme, nous avons donc limité les performances du CPU et du GPU aux niveaux appropriés pour minimiser la surchauffe tout en maintenant la stabilité ». Pas sûr que cela suffise à calmer la colère des fans, qui demandent déjà pour certains une compensation financière avec leurs actions en justice.

Source : The Korea Herald