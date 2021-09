Galaxy S21 : la bêta de One UI 4.0 reportée à une date encore inconnue

La bêta de One UI 4.0, la prochaine version de la surcouche de Samsung, devait arriver à la mi-septembre si l'on croit de précédentes rumeurs. Mais selon nos confrères du site Android Headlines, le constructeur a décidé de reporter son déploiement à une date indéterminée.

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes en début juillet 2021. Un leaker affirmait sur la toile que Samsung comptait dévoiler One UI 4.0 en début de période estivale. Il s'agit de la prochaine version de la surcouche maison du constructeur, qui sera évidemment basée sur Android 12, la dernière mouture de l'OS de Google.

Ces informations nous provenaient du leaker IceUniverse, réputé pour ses révélations très souvent avérées. En outre, le leaker Max Weinbach avait annoncé fin juin 2021 que les équipes de Samsung travaillent d'ores et déjà sur la mise à jour Android 12 de One UI. En d'autres termes, tout laissait à croire que la présentation de OneUI, ou à défaut le lancement de la première bêta, était imminente.

Finalement, la firme sud-coréenne n'a pas annoncé de date de sortie officielle, mais a tout de même précisé qu'une bêta arriverait effectivement en septembre 2021. Plus précisément, le constructeur a confirmé l'ouverture de la bêta pour les utilisateurs sud-coréens ce jeudi 9 septembre 2021. Mais visiblement, quelque chose a poussé Samsung à modifier ses plans.

Samsung reporte la bêta de One UI 4.0

Comme le rapportent nos confrère du site Android Headlines, un représentant de la firme de Séoul a confirmé que le lancement de la bêta publique de One UI 4.0 ne sera pas lancée aujourd'hui. Le dit responsable n'a pas partagé de détails concernant les raisons de ce retard, et n'a pas non plus révélé quand le programme de bêta sera ouvert. Il a tout simplement précisé que les équipes de Samsung travaillaient encore dessus.

À première vue, il ne devrait pas s'agir d'un report de longue durée. Il est fort probable que les développeurs aient repéré quelques bugs mineurs dans la première version bêta et qu'ils aient choisi de retarder le déploiement pour les corriger. D'après les dires de ce même responsable, cette première phase de bêta devait se poursuivre jusqu'au 29 octobre 2021. Mais après ce retard, il y a fort à parier que cette date soit reculée de quelques jours. En d'autres termes, la version stable de One UI 4.0 sous Android 12 pourrait toucher les appareils Galaxy S21 d'ici la mi-novembre 2021.

Source : Android Headlines