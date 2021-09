Samsung travaille sur un capteur photo géant de 576 mégapixels qui arrivera en 2025

Lors d'une présentation au sommet SEMI Europe, Samsung a fait savoir qu’il travaillait sur un capteur de 576 mégapixels avec des pixels très petits, qui pourrait arriver sur le marché d’ici quatre ans seulement.

Après avoir dévoilé les premiers capteurs de 108 mégapixels en 2019 et plus récemment un nouveau capteur de 200 MP HP1 que nous retrouverons sur le Xiaomi 12, Samsung ne compte pas s’arrêter là. Nous savons déjà depuis l’année dernière que le géant coréen travaillait sur un capteur photo de 600 mégapixels, et Samsung a aujourd’hui apporté des précisions à son sujet.

D'après la diapositive présentée au sommet SEMI Europe par Haechang Lee, vice-président senior chargé des capteurs automobiles, Samsung prévoit d'introduire les capteurs de 576 mégapixels sur le marché d'ici 2025. Il faudra se montrer patient avant de voir arriver un capteur avec autant de mégapixels, puisque Samsung annonce son arrivée d’ici 4 ans.

Le capteur de 576 MP ne serait pas destiné aux smartphones

Il semble que le capteur de 576 MP ne soit pas développé pour les smartphones, mais que la société le développe pour le secteur automobile. Il pourrait également être utilisé dans les drones et les équipements médicaux. Son utilisation dans des smartphones ne serait pas à l’ordre du jour, puisqu’il serait vraisemblablement trop gros pour être équipé sur un téléphone classique.

Le site Web de Samsung avait mentionné précédemment que la vision humaine correspondait à une résolution d'environ 500 MP. Avec son capteur de 576 MP, Samsung souhaiterait donc dépasser les performances de l’œil humain.

Cependant, on imagine qu’un tel capteur utilisera des pixels individuels très petits s’il veut garder un format compact, ce qui conduira probablement à des résultats mitigés dans des conditions de basse luminosité. En effet, plus un pixel est petit, moins il capte de lumière et plus il délivre du « bruit » dans l’image finale.

Actuellement, le nouveau capteur HP1 de 200 MP de Samsung utilise des petits photosites d’à peine 0,64 micron, comme c’était déjà le cas sur l’ISOCELL JN1 de 50 MP. Il n’est pas impossible que le capteur de 500 MP de Samsung utilise des pixels individuels encore plus petits. Pour compenser cela, Samsung utilise une technologie appelée pixel-binning qui permet de regrouper ces pixels en blocs pour augmenter leur sensibilité à la lumière.

Source : Android Authority