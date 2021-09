Galaxy S21 : Samsung déploie en avance la mise à jour Android d’octobre 2021

Samsung a pris pour habitude de devancer Google sur dans le déploiement des mises à jour de sécurité Android. Le constructeur ne dérogera pas à la règle en octobre 2021, puisqu'il a d'ores et déjà commencé à diffuser le patch sur ses Galaxy S21.

Le mois d'octobre n'est pas encore là, et pourtant Samsung vient d'annoncer le déploiement de la mise à jour de sécurité Android d'octobre 2021 sur les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra. Ce n'est pas la première fois que le constructeur sud-coréen prend de l'avance sur Google. Déjà en juin 2021, Samsung avait déployé la mise à jour Android bien avant la firme de Mountain View.

D'après les rapports de plusieurs utilisateurs, le patch est donc en cours de déploiement et pèse environ 284 Mo. Ne vous attendez pas toutefois à une mise à jour gargantuesque en contenus et en correctifs. En effet, le patchlog est plutôt succinct comme vous pouvez le constater, avec un simple “Stabilité globale des fonctionnalités améliorée”. Malheureusement, nous n'aurons pas plus de précisions de la part de Samsung.

Pour l'heure, la mise à jour a été déployée dans plusieurs pays européens et asiatiques. Comme d'habitude, le déploiement sera progressif et il est possible que la MAJ ne soit pas encore disponible dans votre région. Il faudra faire preuve d'un peu de patience dans ce cas-là. Restez vigilant et rendez-vous dans les Paramètres < Mise à jour logicielle pour vérifier si le patch est disponible.

Une dernière mise à jour avant le passage sous Android 12

Pour rappel, ce 14 septembre 2021, Samsung a enfin déployé la bêta de One UI 4.0 sous Android 12 sur les Galaxy S21. Bien entendu, cette nouvelle version de la surcouche apporte de nouveaux thèmes, des options de configuration pour l'écran d'accueil, un système de notifications revu et corrigé, ainsi que des fonds d'écran inédits.

Il faut rajouter à cela de nouvelles fonctionnalités autour de la protection de la vie privée et de la confidentialité. Tout comme Apple sur iOS 14, Android 12 intègre des indicateurs de couleur pour savoir lorsqu'une application utilise actuellement le microphone ou la caméra frontale en arrière-plan. Google a d'ores et déjà annoncé le déploiement de la version finale d'Android 12 le 4 octobre 2021.

Source : XDA Developers