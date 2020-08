Galaxy S21 (S30) : Samsung proposerait un stylet S-Pen suite à l’abandon des Galaxy Note

Le Galaxy S21, successeur direct du Galaxy S20, pourrait être équipé d’un S-Pen, le fameux stylo connecté du constructeur d’ordinaire réservé à la gamme des Galaxy Note. C’est en tout cas ce que laisse penser un rapport publié par un partenaire de l’entreprise et relayé par nos confrères du site SamMobile.

Le Galaxy S21 n’a encore rien d’officiel, et pourtant les rumeurs et fuites indiscrètes à son sujet pullulent sur la toile. En ce lundi 24 août 2020, nos confrères du site SamMobile ont relayé un rapport d’un partenaire industriel de Samsung. Grâce à ce document, on apprend que Samsung envisagerait d’équiper son futur smartphone avec le S-Pen, le fameux stylo connecté réservé en temps normal à la gamme Galaxy Note.

Cette intégration inédite serait directement liée au souhait de Samsung d’abandonner la gamme Galaxy Note au profit des Galaxy S et Galaxy Z Fold, les smartphones pliables de la marque. Comme le précise SamMobile, Samsung voudrait axer ses efforts sur le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Fold 3, vraisemblablement prévu pour le second semestre 2021.

Pour éviter de perdre les inconditionnels des Galaxy Note, le constructeur pourrait donc équiper le Galaxy S21, mais aussi le Galaxy Z Fold 3 avec le S-Pen. Il faut dire que l’intérêt de cet accessoire, surtout avec un smartphone pliable, est tout indiqué. Une fois l’appareil déplié, le S-Pen pourrait avoir toute son utilité pour prendre des notes, naviguer, dessiner, etc.

Le S-Pen réservé au Galaxy S21 Ultra

En outre et d’après le rapport, le Galaxy S21 serait en cours de développement sous le nom de code « Unbound ». Trois modèles seraient en préparation, et sauf changement d’appellation, il s’agirait donc des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Le document précise d’ailleurs que le S-Pen serait réservé au Galaxy S21 Ultra, le modèle plus cher de la gamme.

Pour l’heure, le Galaxy S21 reste mystérieux, même s’il fait déjà l’objet de nombreuses fuites. Dernièrement, nous avons appris que le Galaxy S21+ serait équipé d’une batterie de 4800 mAh. Soit 300 mAh de plus que ce que propose celle du Galaxy S20+. Au rayon des autres rumeurs, le leaker réputé Ice Universe a récemment affirmé sur Twitter que le Galaxy S21 serait équipé d’un capteur 108 MP, identique à celui des Galaxy S20 Ultra et Galaxy Note 20 Ultra.

Source : SamMobile