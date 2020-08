Samsung Galaxy S21+ (S30+) : une première fuite dévoile la taille de la batterie

Samsung ne dévoilera le Galaxy S21+ (ou Galaxy S30+) que dans plusieurs mois. Malgré tout, une fuite vient déjà de lever le voile sur la taille de la batterie du smartphone grand format. Sans surprise, le constructeur sud-coréen mise sur un accumulateur légèrement plus imposant que celui du Galaxy S20+ lancé début 2020.

Ce 20 août 2020, un rapport provenant de nos confrères néerlandais de GalaxyClub dévoile la taille de la batterie du Galaxy S21+. Le média affirme avoir obtenu des informations concernant un accumulateur doté d’un numéro de série correspondant aux habitudes de Samsung : EB-BG996ABY. La batterie appartient à un smartphone au nom de code suivant : SM-G996. Pour mémoire, il n’est pas rare que GalaxyClub révèle la taille des batteries de certains smartphones des mois avant la sortie.

Sur le même sujet : Galaxy S21 (S30) – Samsung se contenterait d’un nouveau capteur 108 mégapixels

Une batterie de 4800 mAh pour le Galaxy S21+ (S30+)

Selon le rapport, le S21+ sera alimenté par une batterie avec une capacité nominale de 4660 mAh. Dans ces conditions, GalaxyClub mise sur une capacité typique effective de 4800 mAh. Á titre de comparaison, le Galaxy S20+, son prédécesseur, est propulsé par une batterie de 4500 mAh.

Comme on vous le disait dans notre test du S20+, cette batterie offre une autonomie avoisinant la journée (en fonction des réglages de votre téléphone, dont l’écran 120 Hz). Avec 300 mAh de plus, le S21+ pourrait faire mieux. Evidemment, tout dépend de la consommation énergique de l’écran et des autres composants, et de l’optimisation logicielle.

Si le S21+ dispose d’une batterie de 4800 mAh, on peut s’attendre que la version standard du S21 soit alimenté par un accumulateur de 4300 mAh ou 4500 mAh, contre le 4000 mAh pour le Galaxy S20. Pour le Galaxy S21 Ultra, GalaxyClub s’attend à trouver une batterie de 5300 mAh ou plus, contre 5000 mAh pour le Galaxy S20 Ultra, son prédécesseur.

Pour l’heure, il ne s’agit encore que de supputations. Samsung devrait présenter les Galaxy S21 lors d’une conférence prévue aux alentours du mois de février 2021. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs flagships de la marque. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : GalaxyClub