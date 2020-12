Galaxy S21 et S21+ : une fuite dévoile la fiche technique complète

Les Galaxy S21 et S21+ continuent de se dévoiler. Quelques semaines avant la conférence Unpacked de janvier 2021, un informateur réputé a publié la fiche technique complète des deux futurs smartphones de Samsung. Sans surprise, les deux modèles partagent de nombreux points communs, dont le même appareil photo.

Ce vendredi 25 décembre 2020, Roland Quandt, journaliste chez Winfuture, a mis en ligne la fiche technique intégrale de deux variantes des Galaxy S21 (S30) : le S21 standard et le S21+. Fidèle à ses habitudes, l'informateur avait déjà levé le voile sur la fiche technique du Galaxy S21 Ultra quelques jours plus tôt. En Europe, les deux smartphones sont alimentés par le SoC Exynos 2100 couplé à 8 Go de RAM et 128/ 256 Go de stockage interne.

Le S21 et le S21+ partagent aussi le même appareil photo à l'arrière et à l'avant. Au dos, Samsung mise sur un triple capteur photo composé d'un objectif principal de 64 mégapixels (f / 2.0), d'un second module ultra grand angle de 12 mégapixels (f / 2.2) et d'un capteur grand angle (f / 1,8). Comme prévu, le constructeur sud-coréen réserve le capteur de 108 mégapixels au Galaxy S21 Ultra, plus haut de gamme. Dans le trou dans l'écran, on trouve un capteur photo frontal de 10 mégapixels (f / 2,2). Enfin, ils sont équipés d'un zoom hybride 3x et sont capables de filmer en 8K 30 fps, en 4K 60 fps et en Full HD jusqu'à 240 fps.

Un dos en plastique pour le S21 standard

Abordons maintenant les différences entre les deux éditions. Le S21 standard est construit autour d'un écran AMOLED plat 120 Hz de 6,2 pouces (2400 x 1080 pixels et 1300 nits). De son côté, le S21+ se distingue par une dalle de 6,7 pouces. Outre sa taille, l'écran du S21+ est identique à celui de son petit frère. On y trouve d'ailleurs la même protection d'écran Gorilla Glass 7. Samsung confie l'autonomie du Galaxy S21 standard à une batterie de 4000 mAh. Le S21+ profite quant à lui d'un accumulateur de 4800 mAh. Les deux smartphones doivent se contenter d'une recharge rapide de 25W, contre 45W pour le S21 Ultra.

Côté design, les deux appareils sont identiques. Par contre, Roland Quandt estime que seul le S21+ arborerait un dos en verre. De son côté, le S21 standard devrait composer avec un dos en plastique, comme le Galaxy Note 20 standard lancé il y a quelques mois. Pour rappel, Samsung présentera les Galaxy S21 le 14 janvier 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Winfuture