Dreame D10 Plus Gen 2 : grosse chute de prix pour cet aspirateur robot laveur avec sa base de vidange !

Le Prime Day est aussi l’occasion de se faciliter les tâches du quotidien sans se ruiner. Avec le Dreame D10 Plus Gen 2, vous n’aurez plus à passer l’aspirateur et la serpillère aussi souvent puisque ce modèle est capable de le faire en toute autonomie. En plus, il coûte moins de 200 euros. Pourquoi s’en priver ?

Dreame est une marque très reconnue dans le secteur des aspirateurs en proposant des modèles à la fois perfectionnés et peu chers. C’est d’autant plus vrai pendant le Prime Day Amazon.

En effet, le très populaire Dreame D10 Plus Gen 2 chute à seulement 199 euros alors que son prix de vente conseillé est normalement de 249 euros. Seule condition pour bénéficier de ce prix canon, il faut être membre Amazon Prime. Pour autant, même si vous ne l’êtes pas, ce n’est pas un souci. Vous pouvez souscrire à l’offre d’essai gratuite de 30 jours et ainsi profiter de toutes les incroyables ventes flashs du Prime Day 2025.

Un aspirateur laveur complet à un prix dérisoire

Avec sa puissante aspiration de 6000 Pa et sa brosse en caoutchouc, le Dreame D10 Plus Gen 2 est un aspirateur capable d'assurer un nettoyage impeccable sur toutes les surfaces, y compris la moquette. Il n’aura pas peur des poussières les plus fines ni des poils d’animaux.

Il dispose en outre d’une batterie de 5200 mAh qui offre jusqu’à 285 minutes d’autonomie. Il est donc parfaitement adapté, même pour les grandes maisons.

Malgré son prix de moins de 200 euros, cet aspirateur laveur profite de la navigation LIDAR qui donne la possibilité de cartographier avec précision l'intérieur du logement et d'éviter les obstacles en temps réel pour un nettoyage efficace, même dans les environnements encombrés.

Par ailleurs, le Dreame D10 Plus Gen 2 est contrôlable à distance depuis une application disponible sur smartphone et est compatible avec les assistants vocaux comme Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit.

Pour conclure sur un très bon point, ce modèle est vendu avec une base de chargement et de vidange automatique. Vous pourrez ainsi le laisser tourner pendant presque 3 mois sans même avoir à vider le bac à poussière.