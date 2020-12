Le Galaxy S21 Ultra sera bien compatible avec le S Pen, le stylet de Samsung. C’est un rapport de la FCC, l’organisme de régulation des télécoms américain, qui le confirme aujourd’hui. Cependant, rien ne dit que le stylet soit inclus dans le smartphone à l'achat.

Samsung devrait lever le voile sur sa nouvelle gamme Galaxy S21 dès le mois de janvier. Les rumeurs tablent même sur la date du 14. On sait déjà pas mal de choses sur les trois smartphones présentés, mais aujourd’hui, on en apprend plus sur l’une des fonctionnalités phares du Galaxy S21 Ultra.

Il y aurait trois smartphones dévoilé par Samsung : le S21, le S21+ et le S21 Ultra. C’est ce dernier qui nous intéresse. Il est en effet passé par la FCC, organisme américain des télécoms, et sa certification a été repérée par Android Authority. Le site nous informe que le smartphone, enregistré comme le modèle SMG998B, est bien compatible avec le S Pen.

Il sera donc possible d’utiliser son grand écran avec le stylet de Samsung. Une première pour un Galaxy S. Cette compatibilité est attendue, car suggérée par le constructeur depuis déjà quelque temps. Il faut toutefois noter que rien n’indique pour l’instant que le terminal sera vendu avec le S Pen intégré, comme c'est le cas pour un certain Galaxy Note.

Le Note 21 en danger ?

Rendre le Galaxy S21 Ultra compatible avec le S Pen questionne évidemment sur l’avenir de la gamme Galaxy Note. Samsung en a-t-elle encore besoin, alors que sa plus grande fonctionnalité est utilisée ailleurs ? Le fait est que pour le moment, l’existence du Note 21 est encore discutée. Samsung assure qu’il sortira bien, mais aucune preuve ne vient l'étayer, alors que les premières fuites auraient dû apparaître depuis bien longtemps.

La certification de la FCC nous dit également que le Galaxy S21 Ultra sera compatible avec la recharge sans fil et disposera du Wifi 6E. Le terminal n’a de toute façon plus grand-chose à dévoiler, étant donné que les fuites ont déjà tout éventé. Il y a quelques jours, c’est même la fiche technique complète du smartphone qui s’est retrouvée en ligne.

On se donne donc rendez-vous dans le courant du mois de janvier pour la présentation officielle du Galaxy S21.

Source : Android Authority