Le Galaxy S21 Ultra se dévoile presque entièrement dans une fuite. Ecran, processeur, batterie, on sait déjà presque tout sur ce qui promet d’être le smartphone le plus abouti de Samsung. Il devrait normalement être annoncé dans le courant du mois de janvier.

Samsung devrait annoncer sa nouvelle gamme de Galaxy S21 (ou S30) le 14 janvier prochain, selon les fuites. Au menu, un Galaxy S21 normal, un S21+ ainsi qu’un S21 Ultra. C’est ce dernier qui nous intéresse aujourd’hui, puisque le site allemand WinFuture dévoile pratiquement tout sur le smartphone ultra haut de gamme.

Le site indique ainsi que le Galaxy S21 disposerait d’un immense écran AMOLED de 6,8 pouces. Il devrait, selon lui, avoir une dalle légèrement incurvée sur les côtés et des bords quasi inexistants. L’affichage adopterait une définition de 3200 x 1400 pixels et pourrait atteindre une luminosité de 1600 nits. Cerise sur le gâteau, il devrait proposer un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, comme sur le Z Fold 2 ou le Note 20 Ultra.

Un petit monstre de puissance

A l’intérieur, nous trouvons un processeur Samsung Exynos 2100, qui succède à l’Exynos 990. Comme d’habitude, les utilisateurs américains auraient le droit à un processeur Qualcomm, ici le Snapdragon 888. Les deux seraient épaulés par 12 Go de RAM et disposeraient de 128, 256 ou 512 Go de mémoire. WinFuture évoque également une batterie de 5000 mAh, ce qui est plutôt élevé, ainsi qu’une compatibilité avec la recharge rapide à 45 Watts et la recharge sans fil.

Enfin, la partie photo promet également beaucoup, si l’on en croit le site allemand. Le S21 Ultra devrait être doté d’un capteur principal de 108 mégapixels (f/1.8), d’un capteur grand angle de 12 mégapixels et de deux capteurs 10 mégapixels telefoto, dont un qui permettra un zoom hybride x10. Le smartphone en lui-même devrait être un beau bébé, puisqu’il pèserait 228 grammes et adopterait des dimensions de 165,1 x 75,6 x 8,9 mm.

Il ne reste donc plus grand-chose à connaître sur le S21 Ultra, en supposant bien sûr que cette fiche technique soit réelle. Samsung pourrait toutefois nous surprendre en matière de logiciel, mais également concernant le prix. Ce dernier est en effet l’un des derniers mystères qu’il nous réserve.

Source : WinFuture