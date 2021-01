Galaxy S21, S21+, Ultra : découvrez les photos HD des modèles quelques heures avant le lancement

Les leakers @We_The_Techies et @evleaks viennent de poster une série de photos détaillées des Galaxy S21, S21+ et Ultra à quelques heures seulement de la présentation. L'occasion de tout connaître de la gamme avant les annonces de Samsung.

C'est devenu une habitude : chaque année on sait tout ou presque des derniers flagship Samsung bien avant la présentation. Et lorsque l'on entre dans les 72 dernières heures avant le lancement officiel, une pluie de fuites tombe – levant en général le voile sur ce qu'il restait à découvrir.

Vous l'aurez compris on ne change pas une équipe qui gagne avec les S21, S21+ et Ultra. Après avoir découvert mercredi 13 janvier 2021 les fiches techniques détaillées de toute la gamme, on découvre grâce aux leakers @We_The_Techies et @evleaks des images détaillées de tous les modèles – avec également un cliché écran allumé.

Si vous avez suivi les fuites de ces derniers mois, vous ne devriez pas trop avoir de surprise. Néanmoins ce sont les clichés avec la plus haute définition à ce jour. Dans l'ensemble les smartphones ressemblent à la génération précédente à l'exception de l'arrière, où Samsung lance un nouveau design pour le module qui rassemble les capteurs photo.

Plusieurs clichés confirment également la fiche technique du S21 Ultra – en particulier côté capteurs photo. Le capteur selfie est ainsi un capteur 40 Mp f/2.2. A l'arrière on a bien quatre capteurs photo, dont trois capteurs 10 Mpx pour le grand angle, et les deux téléobjectifs. Ce double zoom est décrit comme “plus rapide, plus doux, plus précis que n'importe quel zoom dans un Galaxy”.

Le capteur ultra-grand angle est un capteur 12 Mpx. En outre l'écran 120 Hz se confirme sur le modèle Ultra. De même que sa capacité de batterie 5000 mAh, les options de stockage 128 / 256 / 512 Go, de ram 12 / 16 Go. On peut par ailleurs confirmer qu'il n'y aura finalement aucun port microSD sur le modèle Ultra, ce qui signifie vraisemblablement que le port disparaît de tous les modèles cette année.

Le S21 Ultra est néanmoins bel et bien compatible avec le S-Pen. Avec toutes ces infos, on se demande ce que l'on va vraiment découvrir à 16 heures avec la présentation des smartphones. Le suspense devrait en tout cas être cette année encore tout à fait soutenable…