Samsung Unpacked 2021 : comment suivre la conférence Galaxy S21 et SmartTag

Samsung organise ce jeudi 14 janvier 2021 à 16 heures (Paris) un événement Unpacked pour dévoiler les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Nous vous proposons la retransmission vidéo en direct ainsi que les meilleurs contenus sur les nouveautés Samsung annoncées.

La conférence de présentation des Galaxy S21, S21+ et Ultra ainsi que des trackers SmartTags lance le coup d'envoi d'une année qui, comme 2020, devrait être marquée par la pandémie de coronavirus. L'événement sera donc virtuel comme le sont les keynote de l'industrie depuis plusieurs mois.

Les Galaxy S21, S21+ et Ultra ressemblent aux Galaxy S20 présentés l'année dernière. On retrouve les mêmes smartphones-écran avec un poinçon pour le capteur selfie centré en haut de la dalle. Les plus gros changements esthétiques sont à l'arrière. Samsung a en effet redessiné le module photo et devrait proposer plus de couleurs séduisantes.

Comment suivre la conférence Samsung Unpacked 2021 en direct sur Phonandroid

Une bouffée d'oxygène alors que tous les constructeurs semblaient tourner en rond en s'inspirant les uns des autres depuis plusieurs générations. Les nouveaux smartphones devraient être dépourvus de port microSD – une première sur la gamme. Ils devraient néanmoins prendre en charge le S-Pen.

Ce qui devrait marginaliser encore plus les ventes de Note, et annonce peut-être la disparition prochaine de cette gamme. Côté capteurs photo, on sait depuis des semaines que Samsung devrait proposer, au moins sur le modèle Ultra, un double téléobjectif 10 Mpx.

A en croire une fuite très détaillée, ce double zoom est “plus rapide, plus doux, plus précis que n'importe quel zoom dans un Galaxy”. De leur côté, les SmartTags devraient ressembler à des sortes de Tile ou trackers Wistiki pour retrouver vos clés et autres objets.

D'après les premières images, ces appareils ont l'air étonnamment gros, mais on aura sans doute une bonne surprise à leur présentation. On s'attend à ce que Samsung les propose en deux variantes, SmartTag et SmartTag+.

Si on ne sait pas encore bien ce que la seconde version a vraiment en plus on observe que les constructeurs de ce type d'objets vendent des versions jetables ainsi que des versions plus durables où la pile peut être changée.