Le Galaxy S21 FE a une batterie plus grosse que le Galaxy S21

Le Galaxy S21 FE, le futur benjamin de la gamme des Galaxy S21, continue de faire parler de lui. D'après une fuite, le smartphone est alimenté par une batterie plus imposante que le Galaxy S21 standard. Il pourrait donc offrir une meilleure autonomie.

Après le succès rencontré par la gamme des Galaxy S21, Samsung va lancer une quatrième déclinaison plus abordable dans les mois à venir : le Galaxy S21 Fan Edition (FE). Pour mémoire, le fabricant avait déjà lancé un Galaxy S20 FE pour compléter son catalogue l'an dernier.

D'après les fuites, le Galaxy S21 FE s'annonce visuellement très similaire aux autres Galaxy S21. Sur la face avant, on retrouve un écran troué Infinity-O cerclé de fines bordures. Au dos, Samsung réutilise le bloc photo qui s'étend sur la tranche du smartphone. Les capteurs photo sont logés à la verticale tandis que le flash LED est disposé à la droite du bloc.

Sur le même sujet : Samsung va lancer une première tablette pliable Galaxy Z Fold, ça se confirme

Une meilleure autonomie pour le Galaxy S21 FE ?

Côté fiche technique, le smartphone devrait embarquer des composants plus light que les autres S21. Néanmoins, il semblerait que Samsung ait décidé d'y intégrer une batterie plus imposante que sur le modèle le moins cher. D'après les informations de nos confrères de Galaxy Club, le S21 Fan Edition serait alimenté par un accumulateur de 4500 mAh, comme le Galaxy S20 FE lancé l'an dernier.

Le smartphone aurait donc une batterie plus imposante que le Galaxy S21 standard. Le téléphone embarque en effet une batterie de 4 000 mAh. Avec cette batterie de taille contenue, le terminal doit se contenter d'une autonomie avoisinant la journée et demi. On peut espérer que la batterie plus imposante du S21 FE se traduise par une autonomie en hausse. Avec un accu de 4500 mAh, le Galaxy S20 Fan Edition offrait une autonomie qui dépassait aisément un jour et demi, comme on vous le disait l'an dernier dans notre test.

Aux dernières nouvelles, Samsung annoncera le Galaxy S21 FE lors d'une conférence Unpacked le 19 août 2021. On vous en dit plus dès que possible sur le S21 abordable. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Galaxy Club