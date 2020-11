Galaxy S21 Ultra : le S-Pen serait bien de la partie mais il faudra l’acheter séparément

La prise en charge du S-Pen sur les Galaxy S21 Ultra se confirme, mais a priori son utilisation devrait différer sensiblement du Note. Il faudrait en effet acheter l'accessoire séparément, et a priori il ne pourra pas se ranger dans le smartphone comme c'est le cas sur la gamme Note.

Depuis maintenant plusieurs mois, on s'attend à ce que le Galaxy S21 Ultra, le plus premium de la gamme, devienne compatible avec le S-Pen des Note. Le leaker Ice Universe confirme l'arrivée de la prise en charge du S-Pen sur le Galaxy S21 Ultra. Le problème, c'est que ce S-Pen ne s'utilisera pas totalement comme sur les smartphones de la gamme Note.

En effet, il ne semble d'emblée pas question d'inclure un slot permettant de ranger le S-Pen lorsque vous ne l'utilisez pas dans le corps du smartphone. En conséquence il faudra se trimballer le petit accessoire dans la poche, à moins bien sûr que Samsung ne propose des coques adaptées avec un logement dédié au S-Pen.

Galaxy S21 Ultra : il aurait bien le S-Pen, mais…

En choisissant cette approche, Samsung fait quelque chose de plutôt malin. Intégrer le S-Pen dans le corps du smartphone à la manière des Note aurait en effet représenté des efforts conséquents de recherche et développement à même de renchérir le prix de l'appareil. Ce qui aurait été plutôt risqué alors que Samsung peine à vendre autant de smartphone haut de gamme que milieu et entrée de gamme.

Samsung peut compter sur des coûts de production semblables à la génération actuelle, tout en permettant à ceux qui le souhaitent d'utiliser quand même un S-Pen. Au passage, à cause de l'absence de rangement, Samsung devrait également profiter de ventes d'accessoires comme des coques adaptées avec emplacement S-Pen.

Reste qu'avec toute ces infos, on se demande ce que Samsung compte vraiment faire de la gamme Note. Le constructeur va-t-il tout simplement l'abandonner et intégrer leurs fonctionnalité premium aux smartphones actuels (avec peut-être une focalisation accrue sur les gamme Z Fold et Flip) ? Ou au contraire, faut-il s'attendre à l'apparition de nouveautés inédites sur smartphone pour renforcer malgré tout leur positionnement ?