Galaxy S20 Ultra : un coût de production de seulement 528 dollars

Comme c’est le cas chaque année, les experts de TechInsights ont démonté le nouveau flasghip de Samsung afin d’en estimer le coût de production. Après avoir désossé le Galaxy S20 Ultra, les experts ont estimé le coût de fabrication à 528, 50 dollars, soit seulement 38% du prix de vente final de 1399 dollars. En France, le Galaxy S20 Ultra est vendu au prix de 1359 euros. Parmi les composants les plus coûteux du S20 Ultra, on trouve notamment l’écran AMOLED de 6,9 pouces (67 dollars), le SoC Snapdragon 865 (81 dollars) et l’appareil photo (107 dollars).

Une marge brute de 871 dollars

La marge brute de Samsung est donc estimée à 871 dollars. Attention, la firme sud-coréenne n'empoche évidement pas 871 dollars sur chaque unité vendue. La marge brute ne prend en effet pas en compte les frais liés à la recherche au développement ou à la publicité. De plus, l’estimation ne comprend pas les taxes ou les salaires des employés ayant travaillé sur le développement et la fabrication du smartphone.

On remarquera que le coût de production du Galaxy S20 Ultra est bien plus élevé que celui du Galaxy S10+ lancé en 2019. Le smartphone ne coûtait en effet que 420 dollars à fabriquer. L’an dernier, la marge brute du numéro 1 mondial était de 579 euros. En comparaison, on notera que Samsung a une marge brute moins élevée qu’Apple. Sur l’iPhone 11 Pro Max, la marge brute de la firme de Cupertino est de 958,50 dollars, soit 66% du total. Néanmoins, il n’est pas impossible que les frais en aval d’Apple, comme la publicité par exemple, soient plus importants que ceux de son concurrent.

