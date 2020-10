Galaxy S21 (S30) : Samsung l’accompagnerait d’un stylet S-Pen comme le futur Note 21

Les Galaxy S21 (S30) seraient bien accompagnés d'un stylet S-Pen, révèle une nouvelle fuite en provenance de Corée du Sud. Il s'agirait du même stylet que celui des Galaxy Note 21, attendus dans le courant de l'été 2021. Contrairement aux précédentes rumeurs, Samsung n'abandonnerait pas la gamme des Note l'année prochaine. Néanmoins, les jours des Galaxy Note seraient comptés.

En août dernier, un rapport publié par un partenaire de Samsung affirmait que les Galaxy S21 (S30) allaient être accompagnés d'un stylet S-Pen, une première pour la marque sud-coréenne. Jusqu'ici, Samsung a en effet toujours réservé l'accessoire aux Galaxy Note.

Le rapport affirme que Samsung prépare la disparition de la gamme des Note au profit de ses nouveaux smartphones pliables, les Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold. En conséquence, il n'y aurait pas de Galaxy Note 21 (aussi évoqués sous l'appellation Note 30) l'année prochaine. La gamme s'arrêterait donc avec les Galaxy Note 20, sortis en été 2020.

Samsung n'enterrerait pas les Galaxy Note dès 2021

Ce 2 octobre 2020, un rapport de Herald Corporation, un média sud-coréen renommé, assure que Samsung n'abandonnera pas la gamme des Note l'an prochain. Avant d'enterrer les Note, Samsung souhaiterait d'abord “absorber les clients Galaxy Note dans la série Galaxy S”. Le média parle d'une disparition “séquentielle”.

Avant de bouleverser ses habitudes, le constructeur souhaiterait sonder le marché et évaluer la réaction des consommateurs. Dans cette optique, la gamme des Galaxy S21 fait office de test. Si les Galaxy S21 avec stylet S-Pen suscitent l'engouement, Samsung pourrait mettre à exécution la disparition des Note dès 2022. Dans ces conditions, les Note 21 seraient donc les derniers représentants de la gamme.

Pour l'heure, les Note sont donc en sursis. L'avenir des phablettes dépend de l'accueil commercial des futurs Galaxy S21 (S30). Fidèle à ses habitudes, le leader du smartphone devrait dévoiler les nouveaux Galaxy S dans le courant du mois de février 2021. Les S21 sont déjà passés entre les mains de plusieurs organismes de certification. Parmi les nouveautés de cette génération, on trouve la recharge rapide de 65W et un nouveau capteur de 108 mégapixels. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur l'avenir des Note, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Herald Corporation