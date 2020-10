Galaxy S21 Ultra : un rendu détaillé de ses 5 capteurs photo apparaît sur la toile

Un nouveau rendu détaillé du Galaxy S21 Ultra apparu sur la toile permet d'avoir un aperçu plus précis de ses 5 capteurs photos. Encore au stade de prototype, ce design serait néanmoins le plus réfléchi de Samsung et pourrait bien être celui sélectionné par la firme coréenne. À quelques mois du lancement, la gamme S21 a encore beaucoup de choses à dévoiler.



Fuite après fuite, les Galaxy S21 n'en finissent plus de se dévoiler. Il y a une dizaine de jours, des vidéos montraient leur design sous toutes leurs coutures. Cette fois, c'est un nouveau rendu du S21 Ultra qui est apparu sur la toile, quelques jours après qu'une fuite a dévoilé sa fiche technique. Celui-ci serait le dernier DVT (Design Validation Test, pour “Test de validation du design”), ce qui voudrait dire qu'il s'agit encore d'un prototype.

L'informateur explique notamment que ce design est la conclusion d'une longue réflexion pour Samsung, qui aurait testé plusieurs dispositions pour les 5 capteurs photos du smartphone. En réalité, il serait même plus probable que le smartphone soit équipé de 4 capteurs, et que le dernier aurait une fonction encore inconnue.

Le rendu du S21 Ultra confirme des rumeurs et en laisse d'autres en suspens

À l'instar du S21, ce nouveau rendu montre une disposition des 3 capteurs photos principaux à la verticale. Les deux autres se trouvent sur le côté. Le flash, quant à lui, n'est plus en dehors du boîtier, mais entre les deux capteurs plus petits. Le boîtier s'étend toujours jusqu'aux bords du smartphones.

Bien que plusieurs rumeurs évoquent que Samsung accompagnerait les S21 d'un stylet S-Pen, ce rendu ne montre toujours pas d'emplacement pour l'accueillir. En revanche, il semblerait que la marque ait bel et bien misé sur des bordures ultra fines et uniformes, comme l'annonçait une précédente fuite.

Difficile donc de savoir à quoi ressemblera réellement le prochain flagship de la firme coréenne. D'autres informations provenant de la même source révèlent que les dimensions du smartphone seraient égales à 151.7 x 71.2 x 7.9 mm, et que son écran mesurerait 6,2”. Alors que son lancement est finalement prévu pour janvier 2021, le Galaxy S21 reste encore empreint de mystère.

Source : Voice