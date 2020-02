Galaxy S20 : une vidéo officielle fuite quelques heures avant la présentation

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra apparaissent dans une nouvelle fuite. Quelques heures avant la présentation Unpacked de Samsung, une vidéo officielle montrant les trois smartphones a en effet été mise en ligne. La courte séquence confirme les précédentes fuites et finit de divulgacher toute la présentation de ce soir.

Dans la soirée du lundi 10 février, Evan Blass, célèbre informateur du monde du smartphone, a mis en ligne une vidéo de présentation officielle des Galaxy S20 sur son compte Twitter. La séquence montre dans le détail le design des trois variantes de la gamme. On y aperçoit notamment l’écran troué Infinity-O, l’appareil photo disposé dans un bloc rectangulaire proéminent et les coloris rose, bleu et gris. Sans surprise, la vidéo a rapidement été partagée sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube.

Au vu des habitudes de Samsung, la séquence ressemble à une vidéo de présentation destinée à être diffusée pendant la conférence Unpacked. Comme de nombreux constructeurs, la marque s’appuie en effet souvent sur des rendus présentés au ralenti pour mettre en valeur de nouveaux produits. On peut donc s’attendre à apercevoir la vidéo dans la présentation de ce soir. Ce n’est pas la première que la vidéo de présentation du fabricant fuite sur la toile quelques heures seulement avant une conférence. C’était déjà le cas l’an dernier lors du lancement des Galaxy S10 et en 2018 à l’époque des Galaxy S9 et S9 Plus.

Samsung présentera les Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip à clapet lors d’une conférence Unpacked organisée à San Francisco. Pour suivre la conférence en direct avec nous, on vous donne rendez-vous 20h ce mardi 11 février. Qu’attendez-vous de la conférence ? Samsung est-il parvenu à susciter votre curiosité cette année ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.