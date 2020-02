Galaxy S20 : Night Mode, Zoom 30x… découvrez les premières photos !

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra seront présentés mardi 11 février 2020, mais déjà les premières photos prises avec les nouveaux smartphones commencent à faire surface. On découvre ainsi des photos de nuit plus lumineuses et détaillées que celles d’un S10 ainsi qu’un zoom hybride 30x plutôt bluffant.

Les Galaxy S20, S20+ et Ultra seront dévoilés lors d’un événement Samsung Unpacked le 11 février 2020. Mais on sait comme à l’accoutumée déjà beaucoup de choses sur ces smartphones. Notamment qu’ils feront un nouveau tour de force en photo. A la veille de leur présentation, les toutes premières photos prises avec le smartphone sont apparues sur Twitter.

Les premières photos nous viennent du journaliste de XDA Developers Max Weinbach. Dans une première salve de quatre photos, on découvre le mode nuit du S20 en comparaison du S10. Les photos sont ainsi nettement plus lumineuses, et surtout beaucoup plus détaillées. Les couleurs semblent également moins oranges, et plus fidèles à la réalité.

La seconde salve d’images montre un comparatif entre le grand angle du S20 et le grand angle du S10. Le premier est moins lumineux que le second, mais il déforme moins les lignes, même si la déformation optique reste visible. Enfin, Max Weinbach a également mis en ligne une photo zoome prise avec le capteur principal. Le journaliste a pris en photo la boite d’une Sega Genesis.

Le zoom 30x rend lisible des détails à peine visibles sur la photo d’origine. Il y a bien sûr beaucoup de grain et d’aberrations chromatiques. Mais il est possible de lire tout le texte sur le macaron « Genesis 30 anniversary » – y compris, justement, le mot « anniversary » écrit en tout petit ou encore les quelques inscriptions que l’on peut voir au-dessous.

Bien sûr tout cela n’est qu’un premier aperçu à prendre avec la prudence de rigueur pour ce genre de fuites. L’auteur de ces photos se contente d’ailleurs de dire qu’elles ont été prises avec un S20, sans que l’on sache clairement si il s’agit du S20 classique, d’un S20+ ou du S20 Ultra.

Source : Twitter