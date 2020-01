Les Galaxy S20 and S20+ profiteront tous deux d’un zoom 64 MP

Les spécificités techniques en matière de photo des Samsung Galaxy S20 et S20+ se dévoilent. Au menu : un capteur principal de 12 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, mais aussi et surtout un zoom de 64 MP.

Chaque jour, la gamme des nouveaux Galaxy S20 se dévoile un peu plus. Récemment, on en apprenait davantage sur les différentes spécificités du S20 Ultra. Aujourd’hui, ce sont des informations concernant les modules photo des S20 et S20+ qui se font la belle.

Les S20 et S20+ bénéficieront d’un zoom plus puissant que sur la gamme précédente

Si l’on en croit les informations relayées par le compte Twitter Ice Universe, les Galaxy S20 et S20+ seront tous deux équipés du même capteur principal de 12 MP. On y trouvera également un module ultra grand-angle de 12 MP, mais aussi un capteur 64 MP pour la partie zoom. Enfin, le S20+ devrait bénéficier une caméra temps de vol (le fameux capteur ToF que l’on trouve désormais un peu partout, et notamment sur le Mate 30 Pro que nous avons récemment testé). Le S20 quant à lui ne devrait pas profiter d’une telle option.

Le capteur de 64 MP devrait offrir un zoom optique de x3 et un zoom optique de x30 sur les Galaxy S20 et S20+. Rappelons d’ailleurs que le S20 se veut le successeur du S10e (le modèle le moins cher), tandis que le S20+ est censé remplacer le S10. À titre de comparaison, le S10 était pourvu d’un zoom optique x2, tandis que le S10e n’en avait tout simplement pas. En revanche, Samsung a visiblement décidé de réduire les possibilités de son module ultra grand-angle depuis la génération précédente, qui passe donc de 16 MP à 12 MP.

Les trois nouveaux modèles de la gamme S20 seront tous dévoilés le 11 février prochain lors d’un événement qui se tiendra à San Francisco. Leur date de mise sur le marché n’est cependant pas encore connue, mais elle devrait avoir lieu peu de temps après leur officialisation.