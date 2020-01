Huawei lancerait des smartphones 5G autour de 150 € d’ici la fin de l’année

Huawei promet des smartphones autour de 150 € d’ici fin 2020 voire début 2021 au plus tard. Le constructeur pourrait ainsi séduire davantage de clients internationaux grâce à des prix très bas, faute de pouvoir proposer les applications et services de Google sur ses smartphones. Mais l’enjeu, c’est aussi dans un premier temps la Chine, marché dans lequel la technologie 5G démarre très fort.

Le président des produis 5G chez Huawei, Yang Chaobin, révèle au blog chinois CNMO que les premiers smartphones 5G à 1000 Yuan (environ 130 € au moment où nous écrivons ces lignes) débarqueront sur le marché d’ici fin 2020, voire début 2021 au plus tard. Actuellement, il faut plutôt tabler sur un budget de 650 € (5000 Yuan) pour acheter un smartphone 5G en Chine.

Concomitamment, plusieurs constructeurs ont ou devraient bientôt lancer des smartphones 5G dans la fourchette 250 – 400 € (2000 – 3000 Yuan) en 2020. Selon Yang Chaobin la tendance devrait se renforcer tout au long de l’année 2020. Le responsable de Huawei a assuré son interlocuteur que « le but des technologies de communication est d’améliorer l’expérience utilisateur tout en réduisant les coûts ».

Séduire par les prix

On peut donc s’attendre à ce que Huawei soit l’un des acteurs majeurs de cette tendance. Pour le constructeur l’intérêt est double : des prix très bas peuvent séduire plus de consommateurs à l’étranger, alors que la firme doit composer avec des contraintes dérivées de sanctions américaines. Un positionnement autour de 150 € pourrait ainsi facilement faire oublier aux clients européens l’absence d’applications Google dans la boîte.

Applications qu’il reste d’ailleurs possible d’installer manuellement par la suite. Mais l’enjeu est aussi de remporter un marché domestique en avance, comme la Corée du Sud, sur le reste du monde sur le déploiement 5G. Les premiers abonnements sont déjà disponibles, et les ventes de smartphones 5G explosent. En 2020, on s’attend ainsi à ce que 150 millions de smartphones 5G soient vendus en Chine.

Huawei et sa filiale Honor s’y sont plutôt bien préparés avec le lancement de plusieurs modèles en 2019, dont le Mate 30 5G, Mate 20 X 5G, Mate X 5G, Nova 6 5G et Honor V30. En face, il y a également quelques modèles chez Xiaomi et Vivo ou encore chez Samsung. En 2020, 20% des smartphones de moins de 250 € vendus en Chine devraient être compatibles 5G. La même chose ne serait vraie dans le reste du monde qu’en 2021 au plus tôt.

Source : Android Headlines