Galaxy S20 : Samsung va corriger ces 4 bugs dans une mise à jour

Samsung s’apprête à déployer une nouvelle mise à jour sur les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. D’après un informateur réputé, le constructeur sud-coréen devrait en profiter pour corriger quatre bugs majeurs rencontrés par les utilisateurs des smartphones. Parmi les problèmes évoqués, on trouve notamment une connexion Wifi défaillante.

D’après Max Weinbach, jeune leaker américain spécialisé dans les produits Samsung, une nouvelle mise à jour système OTA va bientôt venir corriger 4 nouveaux bugs rencontrés avec les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Au vu de la réputation de l’informateur, on ne mettra pas en doute les informations publiées sur son compte Twitter.

Selon les informations obtenues par le jeune homme, le prochain firmware va corriger les problèmes de surchauffe rencontrés lors de la recharge sans fil, les freezes de l’application photo, un soucis dans la gestion de l’autonomie de la batterie et une connexion WiFi instable. Max Weinbach ne précise pas quand Samsung lancera le déploiement de ce correctif.

Pour rappel, Samsung a déjà déployé plusieurs mises à jour pour corriger les bugs logiciels des Galaxy S20. Avant la sortie sur le marché, un firmware était en effet proposé sur les Galaxy S20 Ultra afin d’améliorer la qualité de l’appareil photo arrière et corriger un bug mineur rencontré avec le flash LED.

Plus récemment, la firme sud-coréenne a lancé une seconde mise à jour système OTA sur tous les S20 dans le but d’améliorer les performances de l’appareil photo. Suite aux critiques formulées par les premiers testeurs, Samsung s’est empressé de corriger les bugs rencontrés avec l’autofocus. Avez-vous rencontré des problèmes de ce genre avec votre nouveau Galaxy S20 ? On attend votre avis dans les commentaires.

I was just told these are the fixes in the next major S20 update:

Overheating while Qi Charging

Camera App freezing

Battery Management

Wifi Unstable

— Max Weinbach (@MaxWinebach) March 16, 2020