Galaxy Buds+ : Samsung aurait décidé de ne pas intégrer d’annulation de bruit

Les Galaxy Buds+ ne changeront aps de design, et n’intègreront pas d’annulation de bruit active, à en croire une fuite en provenance de @IceUniverse. Le leaker estime que Samsung a préféré faire des améliorations ailleurs, en particulier la qualité audio. Mais si cela se confirme, cela signifie également que Samsung ne positionnera pas son produit en concurrent direct des AirPods Pro et des Huawei Freebuds 3.

A en croire @IceUniverse, le célèbre leaker pour tout ce qui concerne les produits Samsung, il ne faut pas s’attendre à la réduction de bruit active sur les Galaxy Buds+. Samsung aurait en effet préféré se concentrer sur d’autres améliorations de ces écouteurs True Wireless, notamment la qualité sonore. On s’attend également à une recharge encore plus rapide, côté batterie et autonomie. Il y aurait 50% d’accumulateurs en plus, ce qui leur donnerait une autonomie accrue.

Mis à part ces améliorations, les nouveaux Galaxy Buds+ auront un look quasi identique par rapport à l’itération précédente. Il sera en outre disponible en trois coloris baptisés Aura Glow, Black, et Blue. Les nouveaux écouteurs devraient être dévoilés lors d’un événement le 11 février 2020, au cours duquel on devrait découvrir les nouveaux Galaxy S20. Les écouteurs devraient ainsi se retrouver sur le marché dès la semaine suivante.

A en croire les pratiques de Samsung par le passé, on peut même espérer qu’ils soient inclus dans des offres pour tout précommande ou achat du S20. Mais cela reste bien sûr à confirmer – d’autant que ces petits cadeaux dépendent fortement du marché. Il y a tout de même de quoi être un peu surpris de cette info : Samsung suit ou précède généralement les grandes tendances de la tech. Surtout lorsque deux acteurs de premier plan comme Apple avec ses AirPods Pro, ou Huawei avec ses Freebuds 3, ont déjà des produits populaires sur le marché.

Néanmoins, peut-être que ces écouteurs vont vraiment nous surprendre sur la qualité audio et leur autonomie. Et puisque l’on parle de rumeur, après tout, peut-être que Samsung va au final nous surprendre avec un produit plus endurant, proposant une meilleure qualité audio, et avec une annulation de bruit qui revenait régulièrement dans les rumeurs ces dernières semaines.

Source : Phonearena