Galaxy Buds+ : jusqu’à 26 heures d’autonomie pour les écouteurs sans fil

Les Galaxy Buds+ pourraient afficher 26 heures d’autonomie selon un registre du FCC. Les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung pourraient avoir un argument de poids à faire valoir face aux AirPods Pro d’Apple.

Samsung semble avoir travaillé sur l’autonomie de ses nouveaux écouteurs sans fil : les Galaxy Buds+. Selon nos confrères du site DroidLife, les Galaxy Buds+ pourraient être dotés d’une autonomie de plus de 26 heures. En effet, les journalistes ont pu mettre la main sur un registre du FCC, la Commission Fédérale des Communications américaine, qui concerne une demande pour un produit avec le numéro des Galaxy Buds+ : SM-R175. Selon ce document, les écouteurs devraient utiliser une batterie de 300 mA tandis que la boîtier de recharge opterait elle pour une batterie de 600 mA.

En comparaison, les Galaxy Buds de première génération utilisaient une batterie de 150 mA, et 300 mA pour le boitier de recharge. Samsung aurait donc doublé la capacité de ses Galaxy Buds+ par rapport au précédent modèle. Concrètement, cela donnerait plus de 26 heures d’autonomie au total, soit 12h d’écoute non-stop et 14 heures supplémentaires via le boitier de recharge.

Après l’ajout de la réduction de bruit active, il est certain qu’une meilleure autonomie ne pourra qu’aider les Galaxy Buds+ à peser dans la balance face à ses nombreux concurrents comme les AirPods Pro d’Apple, les très bons Sony-WF1000XM3 ou encore les FreeBuds 3 de Huawei. Néanmoins, Samsung devra impérativement améliorer la qualité audio de ses intra-auriculaires. De nombreux utilisateurs et journalistes l’avaient qualifié de passable à sa sortie, comparant même le rendu audio des Galaxy Buds premier du nom à celui « d’écouteurs bon marché, et même pas une paire particulièrement bonne ».

Pour s’en assurer, il faudra attendre la présentation officielle des Galaxy Buds+, qui devrait en toute logique avoir lieu le 18 février 2020 durant l’événement dédié au lancement du Galaxy S11 et du Galaxy Fold 2. Nous pourrions également avoir des nouvelles lors du CES 2020 de Las Vegas, qui se tiendra du 7 au 10 janvier 2020.

Source : DroidLife