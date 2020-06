Galaxy S20+, Note 10+ et S10 5G : une application permet de voir dans le noir avec le capteur ToF !

Les utilisateurs de Galaxy S20+, Note 10+ et S10 5G peuvent désormais voir dans le noir avec leur smartphone. En effet, l’application Night Vision exploite le capteur ToF de ces trois appareils pour afficher la profondeur des éléments. Il est alors possible de distinguer les objets dans l’obscurité absolue.

Les capteurs ToF sont devenus depuis quelques années des incontournables sur les smartphones de milieu et haut de gamme. Pour rappel, leur utilité première est de gérer efficacement la profondeur de champ, permettant à l’utilisateur de faire le focus sur le sujet et de flouter l’arrière-plan. Pour ce faire, le capteur ToF mesure la distance entre deux objets en se référant à la vitesse constante de la lumière.

C’est sur cette particularité que s’est appuyé Luboš Vonásek, développeur de l’application Night Vision/ToF Viewer. Cette appli, gratuite et disponible sur le Google Play Store exploite justement le capteur ToF pour permettre de voir dans le noir. L’idée est de s’appuyer sur le calcul de la profondeur effectué par le capteur ToF.

Comme dit plus haut, le capteur envoie des impulsions laser qui lui permettent de déterminer la distance qui sépare plusieurs objets. L’application se sert de ces impulsions et d’un code couleur pour matérialiser les éléments dans le noir total. Plus la couleur est vive, plus l’objet est prêt de vous. À l’inverse, plus la couleur est terne, plus l’objet est éloigné.

Compatible avec une poignée de smartphones

Notez que l’application n’a pas besoin de prendre de photos pour fonctionner. Il suffit de regarder l’aperçu sur l’écran pour admirer le résultat. En revanche, nous vous attendez pas à une vision nocturne digne du Galaxy S20 Tactical, le modèle du flagship réservé à l’armée. Compte tenu de la définition médiocre des capteurs ToF, il faudra se contenter d’images en 320 x 240 ou 240 x 180 selon votre smartphone.

Pour l’heure, Night Vision est compatible avec seulement cinq smartphones :

D’après le leaker réputé Max Weinbach, il semblerait que l’application offre des images de meilleure qualité sur les appareils Samsung, tandis que la portée effective serait plus grande sur les smartphones Huawei. La seule condition pour essayer Night Vision est de détenir l’un des smartphones précédemment cités. Vous pouvez télécharger l’application en cliquant sur le lien ci-dessous.

