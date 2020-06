Google Play Store : Samsung enfreint une règle fondamentale du magasin avec une de ses applications

Le Google Play Store impose des règles strictes aux éditeurs d’applications, mais l’une d’elle est enfreinte par Samsung. Même si l’erreur ne semble pas volontaire, la chose est tout de même cocasse. Pour le moment, l’application Samsung concernée par pas été retirée de la boutique en ligne.

Dura lex, sed lex. Google impose des règles strictes aux éditeurs qui veulent publier une application sur le Play Store, et tout le monde doit s’y plier. Tout le monde, vraiment ? Samsung a été surpris en train d’enfreindre l’une des lois de la boutique en ligne dans l’un de ses logiciels. L’erreur semble involontaire et vient seulement d’être repérée. Reste maintenant à savoir comment va réagir Google face à cette situation inédite.

Max Weinbach du site XDADeveloppers a en effet repéré une faille dans l’application Galaxy Wearable, utilisée pour les montres connectées de Samsung comme la Galaxy Watch. En téléchargeant l’application sur un autre smartphone, ici le One Plus 8 Pro, l’application récupère l’APK du logiciel Samsung Pay et la télécharge. Le souci, c’est que cette dernière est téléchargée depuis les serveurs de Samsung.

So this, section 4.5 of the Google Play Developer Distribution Agreement, basically says app can not install other apps that are not on the Google Play Store. So an app can't download and prompt you to install a different app. pic.twitter.com/HGeS4IJUMf

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 9, 2020