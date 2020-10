Galaxy S10, Galaxy S20 : Samsung déploie déjà le patch de sécurité d’octobre 2020

Samsung a commencé de déployer une mise à jour de sécurité pour les deux dernières générations de Galaxy S. Elle inclut notamment le patch de sécurité du mois d’octobre. Samsung est donc la première marque à déployer ce patch auprès de ses utilisateurs. Les modèles haut de gamme récents, comme les Galaxy Note 20 et le Galaxy S20 FE, n’est cependant pas encore concernés.

Samsung n’a pas toujours été un modèle à suivre au niveau des mises à jour. Sur les segments milieu et entrée de gamme, les mises à jour d’Android n’étaient pas toujours bien suivies (et parfois elles ne l’étaient pas du tout). Mais, grâce aux nombreux travaux réalisés par Google sur l’architecture du système d’exploitation, il est maintenant plus facile pour les constructeurs de développer et déployer des mises à jour. C’est le cas notamment des patches de sécurité.

Comme pour illustrer ce propos, Samsung a démarré le déploiement d’une nouvelle mise à jour sur les Galaxy S sortis en 2019 et 2020. Cette mise à jour, découverte par nos confrères de SamMobile, inclut le dernier patch de sécurité pour Android : il est daté du mois d’octobre 2020. C’est une vraie performance de la part de Samsung qui nous semble être le premier constructeur à déployer ce patch, avant même Google sur les Pixel.

Les S20 et les S10 sont les premiers servis

Les smartphones concernés sont les Galaxy S sortis ces deux dernières années, sauf le plus récent d’entre eux : le Galaxy S20 Fan Edition (ou S20 FE). Sont donc concernés les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, ainsi que les Galaxy S10, S10+ et S10 5G. Le Galaxy S10e devrait également être concerné, même si nous n’avons pas réussi à obtenir une confirmation de cette supposition.

Le déploiement de la mise à jour démarre comme toujours par les versions « open market » des smartphones, c’est-à-dire ceux vendus en dehors des réseaux opérateur. Si vous avez acheté votre S10 ou votre S20 chez Boulanger ou chez La Fnac, vous êtes donc concernés (même si vous avez contracté un abonnement en même temps). Elle se poursuivra ensuite par les versions dotées d’une ROM opérateur.

N’attendez évidemment pas de nouvelles fonctionnalités dans cette mise à jour. Si des améliorations ont certainement été prévues pour accompagner ce patch de sécurité, elles ont pour but d’optimiser l’expérience et de corriger quelques imperfections. Si vous n’avez pas été notifié de la mise à disposition de cette mise à jour, rendez-vous dans « réglages » puis « mise à jour système » pour lancer une recherche manuelle.

Source : SamMobile