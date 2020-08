Galaxy S20+ sous Android 11 : Samsung teste dejà la mise à jour

Un Galaxy S20+ fonctionnant sous Android 11 a été repéré sur un benchmark réalisé par le site HTML5. Cette découverte indique une fois de plus que le nouvel OS devrait faire son arrivée très prochainement sur la gamme des Galaxy S20 de Samsung.

Pour l’heure, Samsung n’a pas donné d’informations officielles quant à la date du déploiement d’Android 11 sur ses derniers smartphones. Le constructeur a seulement assuré que les Galaxy S20 allaient recevoir One UI 3.0 (Android 11) en priorité. Par ailleurs, il se pourrait bien que les Galaxy S10 reçoivent également la mise à jour.

En effet, en février 2020 un Galaxy S10+ fonctionnant sous One UI 3.0 avait été repéré sur Geekbench. Or, en ce vendredi 28 août 2020, nous avons bien la confirmation que Samsung teste sa surcouche sur les Galaxy S20. Un Galaxy S20+ fonctionnant sous One IU 3.0 a été découvert sur le site HTML5, comme le rapportent nos confrères du site SamMobile.

Samsung Internet 13.0 également sur le banc d’essai

En outre, ce benchmark dévoile que la version 13.0 de Samsung Internet est également en cours de test sur ce Galaxy S20+. Pour rappel, cette nouvelle itération du navigateur tiers aux 500 millions d’utilisateurs doit accompagner le lancement de One UI 3.0. Les utilisateurs viennent tout juste de recevoir la version 12.1.2.5 cette semaine.

Nous n’avons pour l’instant aucune information au sujet des différentes nouveautés que va inclure Samsung Internet 13.0. En revanche, nous constatons que ce Galaxy S20+ dans cette configuration s’en sort avec un score de 469 points sur 555 selon la notation du benchmark d’HTML5.

Pour rappel, les utilisateurs de Galaxy S20 ont reçu récemment la mise à jour One UI 2.5. Cette nouvelle version de la surcouche basée sur Android 10 apporte peu de fonctionnalités inédites, hormis la possibilité de profiter de la navigation gestuelle d’Android 10 sur les launchers alternatifs. Pratique pour ceux qui sont allergiques à la surcouche du constructeur sud-coréen.

Quant à Android 11, la mise à jour en version finale sera disponible dès septembre, à commencer par les Google Pixel. Chaque constructeur déploiera ensuite son calendrier de mise à jour. Comme d’habitude, de nombreux utilisateurs devront patienter plusieurs mois pour la recevoir.

Source : SamMobile