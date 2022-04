Galaxy S20 : les écrans Samsung se mettent à bugger sans aucune raison

Le Galaxy S20 continue de rencontrer des problèmes, plus de deux ans après son lancement. D'après de nombreuses plaintes sur Reddit et sur les forums du Samsung, certains propriétaires de S20 font état de plusieurs lignes de pixels qui parasitent désormais la dalle de leur appareil. Pour l'instant, le constructeur n'a pas réagi officiellement au problème.

Décidément, le Galaxy S20 enchaîne les problèmes depuis ces derniers mois. En juillet 2021, de nombreux propriétaires de l'ancien flagship de Samsung se plaignaient de gros soucis sur la dalle de leur appareil. En l'occurrence, ces utilisateurs ont assisté impuissant à la mort de l'écran de leur smartphone.

Cette défaillance se manifestait d'abord par l'apparition de plusieurs bandes noires et blanches sur la dalle, avant que cette dernière ne vire totalement au blanc ou vert. Un problème de taille, d'autant qu'aucune solution logicielle ne permettait de le résoudre. Seule possibilité pour les utilisateurs concernés, opter pour un remplacement de l'écran. Une opération qui peut s'avérer coûteuse, surtout si le smartphone n'est plus sous garantie. En décembre 2021, la série noire avait continué, avec plusieurs problèmes de son sur les Galaxy S20 à la suite du déploiement de la mise à jour One UI 4.0.

Après les écrans verts, des lignes de pixels sur les dalles des Galaxy S20

Or, nos confrères du site Android Police relayent un nouveau problème sur les écrans des Galaxy S20. En effet, plusieurs utilisateur sur Twitter, sur Reddit et sur les forums de Samsung signalent que des lignes de pixels roses ou verts parasitent désormais la dalle de leur S20. Beaucoup d'entre eux affirment que ce souci est apparu après la dernière mise à jour logicielle One UI 4.0.1. De fait, on pourrait penser qu'il s'agit de la source du problème.

Seulement, d'autres témoignages bien plus anciens (certains datent d'août 2021) font état du même dysfonctionnement. “Samsung, je crois que vous devriez faire un rappel sur vos téléphones. Il est évident que cette ligne verte verticale est un problème connu sur votre gamme S20 et S20 Plus. Je viens d'avoir une mise à jour logicielle et ce soir, sans crier gare, cette ligne verte verticale est soudainement apparue sur mon écran. Ce n'est pas satisfaisant Samsung”, écrit un propriétaire sur le forum de la firme de Séoul.

Pour l'instant, Samsung n'a pas encore réagi officiellement à ce problème. De fait, impossible de connaître son origine ou de savoir si le constructeur compte prendre en charge les réparations éventuelles sur les appareils des utilisateurs lésés. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.