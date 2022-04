Galaxy S22 : un bug fait grésiller les haut-parleurs de certains smartphones

Les Galaxy S22 sont victimes d'un bug étonnant. Les haut-parleurs de certains smartphones se mettent parfois à grésiller ou à grincer. Le problème est provoqué par les températures extrêmes ou un vol en avion.

De nombreux utilisateurs d'un Galaxy S22 rencontrent des dysfonctionnements avec les haut-parleurs du smartphone. D'après les témoignages relayées par le blog allemand Caschys, les haut-parleurs se mettent soudainement à grincer sans raison particulière.

“Le son qu'il produit pour tout type d'audio est absolument horrible et donne l'impression d'endommager le téléphone”, témoigne un utilisateur sur un forum de Samsung. “Je viens de recevoir mon S22 et je suis vraiment insatisfait et déçu de la qualité sonore et de ses crépitements à certains moments sur certaines chansons !”, souligne un autre internaute.

Les haut-parleurs des Galaxy S22 ne supportent pas la pression atmosphérique et les températures extrêmes

Apparement, le problème aurait été provoqué par une mauvaise gestion de la pression atmosphérique. Les variations de pression extrêmes provoqueraient ces étonnants sons sortis des haut-parleurs. D'après le blog, les Galaxy S22, et les haut-parleurs, seraient très sensibles à la pression. Il suffirait d'un vol en avion pour engendrer des dysfonctionnements. De nombreux clients touchés venaient de revenir d'un vol.

Le problème se manifeste également lorsque le téléphone est soumis à des températures extrêmes, qu'il s'agisse d'une vague de froid ou d'une forte chaleur. Après avoir fait une balade dans la neige, certains utilisateurs ont rencontré des problèmes avec les haut-parleurs, qui grésillent et grincent en continu.

“Par temps froid, la lecture de n'importe quel son à travers les haut-parleurs donne l'impression qu'ils sont bouchés”, témoigne un acheteur. Un autre s'est rapidement rendu compte que “les températures froides causaient le problème de haut-parleur”. Dans certains cas, il suffit de presser l'écran tactile pour éviter les dysfonctionnements pendant un temps. Malheureusement, il semble que cette astuce ne fonctionne pas à tous les coups.

D'autres utilisateurs affirment que retirer et remettre le tiroir dédié à la carte SIM permet de corriger temporairement le bug. D'autres évoquent le retrait de la carte SD. Ces opérations peuvent jouer un rôle dans modification de la pression interne de l'appareil. Avez-vous rencontré un bug analogue ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

Source : Caschys