Un benchmark Geekbench de la version Snapdragon 865 du Galaxy S20+ confirme plusieurs points de sa fiche technique. Sans surprise cette variante est plus rapide que la version Exynos qui sera vendue en Europe.

Un nouveau benchmark de ce qui est présenté comme un Samsung Galaxy S20+ (Snapdragon 865) est apparu dans la base de données de Geekbench. Une variante qui a peu de chance d’être vendue en Europe, même si Samsung a décidé de fermer sa division CPU Exynos aux Etats-Unis, et que le constructeur devrait proposer les variantes Snapdragon de ses smartphones dans plus de pays.

La variante Snapdragon est significativement plus rapide que l’Exynos

Selon SamMobile, le score atteint par la variante (923 en single core est 3267 en multi core) est nettement supérieur au score d’une variante Exynos qui a rejoint la même base de données il y a deux mois (427 en single core et 2326 en multi core). Cela peut s’expliquer en partie par des problèmes d’optimisation – bien que l’on s’attend forcément toujours à un écart de performances entre les variantes Snapdragon et Exynos.

L’ensemble est accompagné de 10552 MB de RAM selon l’entrée Geekbench. Ce que SamMobile extrapole en une capacité totale de 12 Go de RAM. On sait également au travers de ce benchmark que le smartphone sera proposé directement sous Android 10. Le benchmark ne donne pas plus d’informations. On sait néanmoins beaucoup de choses sur la fiche technique du S20+ grâce à une pluie de fuites ces derniers mois.

Par exemple, on sait que cette année Samsung a décidé de défier ses propres conventions et a appelé son flagship S20 au lieu d’un plus prévisible S11. Le smartphone sera accompagné d’un ensemble de 5 capteurs photos. Il aurait une batterie 4500 mAh. Son écran pourrait bénéficier du rafraichissement 120 Hz.

Source : Sam Mobile