iFixit : les Galaxy Buds Live sont étonnamment simples à ouvrir et à réparer

Les Galaxy Buds Live, les nouveaux écouteurs True Wireless de Samsung en forme de haricots ont été démontés par iFixit. Le site se dit surpris par leur design aussi compact que facile à réparer – tout le contraire des AirPods et autres concurrents…

Depuis l’arrivée des tout premiers AirPods, les premiers vrais écouteurs True Wireless du marché, tous les modèles chez Apple comme chez la concurrence se sont caractérisés par une constante : l'emploi généralisé du plastique moulé et de la colle pour rendre leur design le plus compact possible. Quitte à les rendre impossibles à réparer et surtout difficiles à recycler.

Les Galaxy Buds Live sont incroyablement réparables

Mais il semble que Samsung est en train de réaffirmer une voie radicalement différente avec ses nouveaux Galaxy Buds Live. Les derniers écouteurs de la marque adoptent un design en forme de haricot qui épouse le cœur de l’oreille où ils restent fermement arrimés, même en cas de sprint. Or, à en croire le dernier démontage d’iFixit, ce design n’est pas uniquement un tour de force ergonomique.

Samsung a en effet conçu des écouteurs qu’il reste possible (et relativement aisé) de réparer soi-même ou faire réparer, sans que ladite réparation ne signifie en réalité un remplacement complet de l’unité. On est d’ailleurs très surpris que Samsung n’en pas vraiment parlé lors de sa présentation, tant l’innovation – son impact sur l’environnement, et sur la durée de vie du produit – est majeure.

Il faut souligner que ce n’est pas le premier design de Samsung conçu pour les réparations. Les Galaxy Buds+ étaient eux-mêmes plutôt simples à ouvrir (boîtier inclus). iFixit montre ainsi dans la vidéo en fin d’article qu’il est très facile de pénétrer tant à l’intérieur des écouteurs que de leur boîtier. La conception est dans l’ensemble modulaire, ce qui permet de remplacer tous les éléments ou presque sans devoir réappliquer de la colle ou réaliser des soudures.

Les batteries, tant du boîtier que des écouteurs sont ainsi étonnamment simples à remplacer. A condition bien sûr de trouver la bonne pièce de rechange – iFixit note que la batterie rechargeable des écouteurs, en particulier, est assez difficile à trouver à date. En conséquence, iFixit leur a décerné la note de réparabilité, exceptionnelle pour ce type de produits, de 8/10. On vous propose de découvrir leur analyse et démontage détaillé dans la vidéo ci-dessous :