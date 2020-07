Galaxy Note 20 Ultra : une vidéo dévoile le smartphone sous toutes les coutures

Le Galaxy Note 20 Ultra se dévoile sous toutes les coutures via une vidéo YouTube. Elle est signée Jimmy is Promo, le même leaker qui a publié le 7 juillet les premières photos volées du prochain flagship de Samsung.

C’est désormais officiel, Samsung nous donne rendez-vous le 5 août 2020 pour la présentation officielle du Galaxy Note 20. En attendant la tenue de la conférence, les révélations et fuites au sujet du flagship et ses variantes commencent à s’accélérer sur la toile. Hier, le leaker Jimmy is Promo dévoilait les premières photos volées du Galaxy Note 20 Ultra.

L’occasion de découvrir que le constructeur a opté à nouveau pour un quadruple capteur photo monstrueux à l’arrière, encore plus imposant que celui du Galaxy S20 Ultra. Il serait composé notamment d’un capteur principal de 108 MP et de ce qui semble être un capteur 3D ToF ou un autofocus laser. Sur la face avant, on retrouve un capteur à selfie en poinçon sur la partie supérieure centrale de la dalle, qui arbore d’ailleurs des bordures légèrement incurvées.

Après les photos, la vidéo

Histoire de rajouter une couche, Jimmy is Promo a publié ce mercredi 8 juillet sur YouTube une courte vidéo de prise en main du Galaxy Note 20 Ultra, un mois avant son officialisation. En premier lieu, le leaker nous montre bien que l’appareil fonctionne sous Android 10 avec la surcouche One UI 2.5. On remarque ensuite que le stylet et les haut-parleurs n’occupent pas le même emplacement sur le Note 10+, décalés cette-fois ci sur la partie inférieure droite de l’appareil.

Mis côte à côte, le Galaxy Note 20 Ultra semble plus épais et plus long que le Note10+. Concernant les S-Pen, celui du Note 20 Ultra adopte les même dimensions que celui du Note 10+. Pour conclure sa vidéo, Jimmy is Promo dévoile une fonctionnalité inédite du stylet phare de Samsung. Il sera visiblement possible d’utiliser le S-Pen comme un pointeur laser sur le Galaxy Note 20 Ultra. Les utilisateurs pourront déterminer la vitesse, la taille et la couleur du pointeur, si l’on en croit la vidéo.

