Galaxy Note 20 et Fold 2 : Samsung confirme le lancement des 2 smartphones

Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 débarqueront bien dans les mois à venir, annonce Samsung. Dans la foulée de la présentation de ses résultats financiers, le constructeur sud-coréen a en effet confirmé le lancement imminent des deux smartphones haut de gamme. La conférence de lancement aura probablement lieu dans le courant de l’été 2020.

Ce 29 avril 2020, Samsung a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’année 2020. Sans grande surprise, le leader du smartphone enregistre des résultats en demi-teinte en pleine pandémie de coronavirus. La firme a réalisé un chiffre d’affaires total de 41,82 milliards d’euros au premier trimestre, en baisse de 7,6 % par rapport au dernier trimestre de 2019. Comme souvent, Samsung limite les dégâts grâce à la santé de fer de sa division semi-conducteurs.

Sur le même sujet : Samsung prépare un SoC Exynos 992 gravé en 6nm pour les Galaxy Note 20

Présentation dans le courant du mois d’août 2020 ?

Néanmoins, Samsung s’attend à ce que la situation s’aggrave dans les mois à venir. « Les ventes et le chiffre d’affaires de certaines divisions, comme celles des smartphones et les télévisions, devraient baisser significativement alors que l’épidémie réduit la demande et mène à la fermeture des boutiques et des usines partout dans le monde » estime le fabricant.

En dépit de la crise sanitaire, Samsung va néanmoins rester fidèle à son calendrier de lancement. Ainsi, l’entreprise « continuera d’offrir des produits différenciés dans le segment premium avec le lancement de nouveaux modèles pliables et Note ». Le communiqué de Samsung évoque clairement la sortie d’un Galaxy Fold 2, son second smartphone pliable, et de la série des Galaxy Note 20. Si l’arrivée d’une nouvelle famille de Note dans le courant du second semestre n’est pas une surprise, c’est par contre la première fois que la marque évoque officiellement l’arrivée d’un second Galaxy Fold.

Aux dernières nouvelles, les deux smartphones seront dévoilés en simultané dans le courant du mois d’août 2020. L’arrivée dans les magasins aurait lieu au début du mois de septembre afin de faire de l’ombre aux iPhone 12 d’Apple. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.