Galaxy Note 20 : il aurait un écran 120 Hz amélioré, voici les premières infos

Les Galaxy Note 20 commencent déjà à faire parler d’eux. Plusieurs mois avant le lancement des smartphones, un informateur réputé a divulgué les premières informations sur leur fiche technique. Sans surprise, Samsung continuera de miser sur un écran au taux de rafraichissement de 120 Hz, comme c’est déjà le cas pour les Galaxy S20.

Ce 4 février 2020, Ice Universe, célèbre leaker de la galaxie smartphone, a pour la première fois évoqué les Galaxy Note 20, les futurs smartphones de la gamme Note de Samsung. « Le Galaxy Note 20 utilisera une technologie de fréquence de rafraîchissement de 120 Hz plus affinée » assure Ice Universe sur son compte Twitter. Comme on pouvait s’y attendre, l’écran 120 Hz des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra fera son retour sur les Galaxy Note 20. En règle générale, les Note sont en effet assez proches des Galaxy S sortis la même année.

Selon lui, Samsung aurait décidé d‘améliorer sa technologie de rafraichissement d’images. Ice Universe n’en dit malheureusement pas plus sur les améliorations qui seront apportées par le constructeur. Par exemple, on imagine que Samsung pourrait offrir une résolution supérieure à celle de l’écran 120 Hz des S20.

Avec la fréquence de rafraichissement fixée au maximale, les S20 devraient en effet se cantonner à une résolution Full HD (1080p). Les utilisateurs seraient donc contraints de choisir entre une meilleure fluidité ou une qualité d’image optimale. Contrairement aux S20, les Note 20 monteront-ils jusqu’à une résolution Quad HD + avec le mode 120 Hz activé ?

Pour rappel, Ice Universe avait déjà prophétisé l’écran 120 Hz des Galaxy S20 en septembre dernier. Ces dernières années, l’informateur a régulièrement dévoilé les nouveautés des smartphones Samsung des mois avant leur présentation. On accorde donc un certain crédit à ses informations.

Lire également : Samsung confirme que plusieurs smartphones pliables arriveront en 2020

Présentation en août 2020 ?

Du reste, les Note 20 devraient signer le retour de l’écran Infinity-O troué et de l’appareil photo disposé dans un bloc rectangulaire. Au vu des habitudes de la marque, on peut s’attendre à ce que les Galaxy Note 20 soient présentés dans le courant du mois d’août 2020 pour une sortie sur le marché début septembre.

Pour le moment, il ne s’agit encore que de conjectures. Samsung pourrait encore décider de changer ses plans dans les mois à venir. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains smartphones de la marque. En attendant, n’hésitez pas à donner votre avis sur ces premières informations dans les commentaires ci-dessous.