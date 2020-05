Galaxy Note 20 et Note 20+ auraient presque la même capacité de batterie

Les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20+ auraient tous deux des capacités de batterie proches de respectivement 4300 mAh et 4500 mAh. L’info vient de documents de certifications de la base chinoise 3C. L’autonomie qui en résulte pourrait être pratiquement identique.

L’info, repérée par le site Sam Mobile, provient de documents de certifications trouvés dans la base chinoise 3C. Les Galaxy Note 20 et Note 20+ auraient des capacités de batterie très proches. Les documents dévoilent en effet une batterie sérialisée EB-BN980ABY. Le composant a une capacité nominale de 4170 mAh.

Exactement le même que la batterie du Note 10+, qui, malgré la même capacité nominale, est décrite comme une batterie 4300 mAh – il y a fort à parier que Samsung fasse donc la même chose avec la batterie du Galaxy Note 20. Les documents révèlent également que la batterie du Note 20+ aurait une capacité d’à peine 200 mAh supérieure, pour un total de 4500 mAh.

Or de ce que l’on sait à ce stade, les Galaxy Note 20 seront particulièrement proches côté fiche technique : le Note 20 aura un écran 6,7″ contre un écran 6,9″ pour la version Plus. Dans les deux cas il s’agirait d’écrans 120 Hz. Pour le reste les deux devraient embarquer le même processeur (Exynos 992 en Europe) et 16 Go de RAM, mais aussi la nouvelle puce de sécurité des smartphones Samsung, la recharge rapide 25W, la recharge sans fil rapide et la recharge sans fil inversée.

Il semblerait dès lors que cette petite différence compense l’écart de taille d’écran (qui est un poste important de consommation d’énergie, même sur les dalles OLED). Du coup il y a fort à parier que les deux smartphones aient à l’utilisation une autonomie identique. Un plus par rapport à la génération Note 10 qui différenciait plus les deux modèles avec des batteries de respectivement 3500 mAh et 4300 mAh.

Source : Sam Mobile