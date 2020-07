Le Galaxy Note 20 Ultra pourrait être le smartphone ultime pour jouer sur Xbox xCloud

Le Galaxy Note 20 Ultra pourrait-il être le smartphone idéal pour jouer aux jeux sur Xbox ? C’est en tout cas ce que suggère le partenariat entre Samsung et Microsoft. Le terminal pourrait en effet être la vitrine du prochain service xCloud de la firme de Redmond.

Et si au lieu d’acheter une Xbox Series X, vous craquiez plutôt sur un Galaxy Note 20 Ultra pour jouer aux exclusivités Xbox ? L’idée est loin d’être farfelue, puisque le service xCloud sur Android permet de jouer à tous les jeux Xbox en passant par le cloud. Selon WinFuture, le Note 20 Ultra serait le smartphone idéal pour ça. Le site allemand indique en effet que Microsoft pourrait en faire sa vitrine pour promouvoir son offre de cloud gaming. Main dans la main avec Samsung, il pourrait proposer plus de 90 jeux disponibles directement via le smartphone.

On ne sait pas exactement quelle serait la teneur de ce partenariat, mais on peut aisément imaginer une application xCloud préinstallée sur le terminal. Soyons fous, on peut également espérer quelques mois d’abonnement xCloud offerts pour l’achat d’un Note 20.

Samsung et Microsoft, partenaires sur la mobilité

Ce ne serait pas la première fois que Microsoft et Samsung travailleraient ensemble. Les applications Office, LinkedIn, OneDrive ou encore Your Phone, toutes signées par la firme de Redmond, sont déjà préinstallées sur les derniers hauts de gamme de Samsung. De même, les deux sociétés ont annoncé un partenariat autour du jeu en ligne il y a quelques mois.

Cela permettrait à Samsung de proposer quelque chose de plus sur son smartphone, et à Microsoft de promouvoir son écosystème gaming. Rappelons que xCloud va prochainement fusionner avec le Game Pass, son service de jeux à la demande. Pour 13 euros par mois, il sera alors possible de jouer à tous les jeux de la plate-forme en passant par une application Android grâce à la magie du Cloud.

Une manière de promouvoir cette offre qui fera partie intégrante de sa stratégie next gen, qui ne sera pas centrée uniquement autour de sa future Xbox Series X. Pour rappel, le Galaxy Note 20 Ultra sera présenté le 5 août prochain avec le Note 20 et le Galaxy Fold 2.

Source : WinFuture