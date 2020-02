Galaxy Note 20 : il embarquerait de nouveaux capteurs santé, dont un électrocardiogramme

La prochaine version du Galaxy Note, attendue en fin d’année, pourrait intégrer de nouveaux capteurs biométriques liés à la santé. Trois sont notamment envisagés, dont un électrocardiogramme similaire à celui de l’Apple Watch. Certains de ces capteurs sont encore inédits en téléphonie mobile.

Les montres connectées sont devenues au fil des générations de véritables outils de diagnostic biométrique. Bien sûr, rien ne remplace un examen médical réalisé par un professionnel de santé. Cependant, à l’image de l’Apple Watch 4 et de son électrocardiogramme, ces accessoires connectés peuvent alerter les usagers sur une anomalie qu’ils n’auraient pas détectée sans eux. Les premiers appareils connectés à embarquer des capteurs biométriques ne sont cependant pas les montres, mais les smartphones.

Samsung en a même fait un cheval de bataille en intégrant à tous les Galaxy S et Note un cardiofréquencemètre, puis aux Galaxy S10 et Galaxy Note 10 un oxymètre. Une stratégie en phase avec celle des Galaxy Watch (et Watch Active), mais qui a été en partie abandonnée avec les Galaxy S20. En effet, aucun des trois modèles n’embarque ni cardiofréquencemètre ni oxymètre. Toutefois, les rumeurs affirment que les prochains Galaxy Note 20 en embarqueraient à nouveau. Et certains seraient inédits en téléphonie mobile.

Mini laboratoire médical

Le blog vidéo anglo-saxon TT Technologies a publié sur YouTube un document qui explique quels seraient ces capteurs. Vous pouvez retrouver cette vidéo en fin de cet article. Et la partie qui concerne plus spécifiquement les capteurs est au début. Le blog évoque trois capteurs : un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme et un électromyogramme. Le premier est déjà présent dans certaines montres, comme nous l’avons expliqué précédemment. Le second est un appareil relativement connu. Mais le troisième n’est pas forcément aussi populaire.

L’électromyogramme est un appareil qui mesure les courants bio-électriques des muscles et analyse leur intensité. Il s’agit d’une étude réalisée par un neurologue pour évaluer les éventuelles lésions musculaires et nerveuses. Rappelons la fonction des deux autres appareils : l’électroencéphalogramme mesure l’activité électrique du cerveau et l’électrocardiogramme mesure l’activité électrique du coeur. Dans les deux cas, il s’agit d’appareils dont l’analyse sert à détecter des lésions ou des anomalies. À ne pas confondre avec le cardiofréquencemètre qui mesure simplement le rythme cardiaque. Lui aussi peut détecter des anomalies. Mais le diagnostic est moins précis. Reste à savoir comment ces tests peuvent être réalisés avec un smartphone. Et si le Galaxy Note 20 en sera effectivement pourvu.