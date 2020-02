Galaxy Note 20 : découvrez le premier aperçu de sa technologie d’écran, c’est du jamais vu !

Un brevet d’écran Samsung, présenté comme une innovation du Galaxy Note 20, nous donne un premier aperçu d’une technologie encore jamais vue dans un smartphone. L’écran serait incurvé sur les côté, avec des boutons physiques sous la dalle que l’utilisateur peut presser.

Le rituel est bien rodé : chaque année, quelques mois après la présentation den nouveaux smartphones Galaxy, Samsung met à jour sa gamme Note – les fameux smartphones avec le stylet S-Pen. A en croire BGR, Samsung devrait présenter le Note 20 dans le courant du mois de juillet. Un brevet repéré par BGR sur le site Patently Mobile semble néanmoins déjà donner un premier aperçu des innovations de Samsung Display sur cet appareil.

A en croire le brève,t l’appareil aurait un écran incurvé sur les côtés. Sous la dalle, Samsung serait parvenu à intégrer des boutons physiques. On parle bien de boutons sous la dalle et non des éléments qui jouxtent l’écran. Dans l’un des croquis on peut voir que des découpes sont prévues sur la dalle ainsi que sur le verre qui la recouvre pour laisser ces boutons, dont les boutons volume et le bouton permettant d’allumer ou de verrouiller l’écran dépasser.

Une technologie semblable avait été décrite dans d’autres brevets Samsung plus anciens. Mais l’approche qui semblait alors retenue était de rendre ces boutons complètement virtuels. Avec la technologie des écrans dotés d’un poinçon pour les capteurs photo selfie, Samsung Display dispose déjà d’une certaine expérience pour créer des dalles AMOLED dotées de trous. Découper le verre qui protège l’écran est sans doute une autre paire de manche.

Et il faudra voir si cela n’impacte pas trop négativement la solidité générale de l’appareil. En outre, à en croire le brevet, le smartphone de prochaine génération inclurait de nouveaux capteurs, notamment un capteur de gestes, un capteur qui défini la manière dont l’appareil est saisi par la main, un capteur de rayons UV et potentiellement de nouveaux capteurs Santé, comme un capteur d’électrocardiogramme.

