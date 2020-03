Galaxy Note 20 : Samsung le proposerait finalement en 128 Go de stockage interne

Le Galaxy Note 20 le moins cher devrait embarquer 128 Go de RAM. On s’attendait pourtant à une capacité de stockage d’au moins 256 Go, compte-tenu des capacités de prise de vidéos 8K, mais aussi du fait que la quantité de mémoire minimum du Note 10 était déjà de 256 Go. Le modèle de base hériterait néanmoins d’un port microSD.

A en croire le site Sam Mobile, Samsung aurait fait un choix étonnant pour la quantité de stockage interne minimale des Galaxy Note 20. La version de base des prochains smartphones les plus premium du constructeur devraient n'embarquer que 128 Go. Une quantité qui semble au bas mot un peu juste, étant donné que l’appareil est capable de capturer des vidéos 8K.

D’autant que l’itération précédente, les Note 10, bénéficiaient tous d’au moins 256 Go. Le site explique « nous entendons que le SM-N981, l’un des modèles du Galaxy Note 20, embarquera 128 Go de stockage ». Et d’ajouter : « le Galaxy Note 10 basique embarque 256 Go de stockage interne mais n’a pas de port microSD […] Samsung pourrait avoir décidé de réduire la quantité de stockage interne sur le modèle de base de son prochain flagship ».

Du coup, l’on s’attend à ce que ce modèle 128 Go embarque, contrairement à son prédécesseur, un port microSD permettant d’ajouter de la mémoire dès que la mémoire interne est pleine. Le Note 20 doit offrir à peu près toutes les fonctionnalités du Galaxy S20 Ultra dans un format encore plus premium. On s’attend à ce que la gamme soit composée d’au moins deux modèles, un Note 20 et un Note 20+ plus grand. Nous sommes encore à plusieurs mois de sa présentation officielle.

SI l’on suit le calendrier des itérations précédentes, les Galaxy Note 20 devraient en effet être présentés dans le courant du mois d’août.

Source : SamMobile