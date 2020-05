Galaxy Note 20 : Samsung miserait sur le SoC Exynos 992 à la place de l’Exynos 990 des S20

Les Galaxy Note 20 et Note 20+ seraient alimentés par le SoC Exynos 992, révèle un rapport en provenance de Corée du Sud. Comme l’an dernier, Samsung aurait décidé de mettre au point un nouveau chipset pour différencier les Galaxy Note des Galaxy S. Avec ce nouvel SoC gravé en 6nm, le constructeur espère proposer des performances bien supérieures à celles du Snapdragon 865 de Qualcomm.

Pendant de nombreuses années, Samsung intégrait le même chipset au sein de ses Galaxy Note et des ses Galaxy S. L’an dernier, le constructeur sud-coréen a dérogé à ses habitudes. Les Galaxy Note 10 sont effet alimentés par le SoC Exynos 9825, une version améliorée du chipset Exynos 9820 des Galaxy S10.

Un SoC Exynos 992 plus puissant que le Snapdragon 865 pour les Note 20 ?

Même son de cloche cette année avec les Galaxy Note 20. D’après les nouvelles informations de nos confrères de ZDNet Corée du Sud, Samsung a mis au point une puce Exynos 992 gravée en 5nm. Pour rappel, les S20 se contentent d’un chipset gravé en 7nm, l’Exynos 990. Un précédent rapport de Zdnet tablait pourtant sur une gravure de 6nm.

Selon le média, l’Exynos 992 promet des performances jusqu’à 20% supérieures à celles de son prédécesseur. Basé sur l’architecture Cortex-A78 d’ARM, le chipset utilise aussi 50% moins d’énergie que l’Exynos 990 ou le Snapdragon 865. Grâce au GPU Mali-G78, le SoC offre aussi des performances graphiques en hausse de 25% par rapport au Mali-G77 de l’Exynos 990.

Malgré la crise du coronavirus, Samsung vient de terminer la production de masse des pouces Exynos 992 en Corée du Sud. Pour l’heure, le constructeur hésite néanmoins encore à intégrer le chipset à ses futurs Note 20 ou à le réserver à de prochains smartphones haut de gamme. Quoi qu’il en soit, Samsung devrait présenter l’Exynos 992 officiellement au début du mois d’août, pile à temps pour l’arrivée des Note 20 et du Galaxy Fold 2. On vous en dit plus dès que possible.

Source : ZDNet Corée du Sud