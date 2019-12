Galaxy Note 10 Lite : découvrez son design complet avant l’heure

Le Galaxy Note 10 Lite continue de se dévoiler. Quelques semaines avant la présentation officielle, un célèbre leaker a mis en ligne de nouvelles images révélant le design complet du smartphone de Samsung. On y retrouve notamment l’écran troué des Note 10 et un appareil photo disposé dans un rectangle à la manière des futurs Galaxy S11.

Ce mardi 17 décembre, Roland Quandt, leaker et journaliste chez Winfuture, a mis en ligne de nouveaux rendus presse officiels du Galaxy Note 10 Lite. Sur la face avant, il n’y a pas vraiment de surprise. Comme aperçu dans les rendus révélés début du mois, le smartphone est recouvert d’un écran AMOLED Infinity-O avec un trou.

On remarquera l’absence de bords incurvés. Comme c’est déjà le cas pour le Galaxy S10e, Samsung a opté pour un écran plat. Si les bordures sont particulièrement fines, on notera que le « menton », la bordure inférieure, est toujours légèrement plus épaisse. Á ses côtés, on découvre un nouveau stylet S-Pen connecté via Bluetooth 5.1, récemment approuvé par la FCC.

Lire également : voici les prix en euros des Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite

Un triple capteur photo façon Galaxy S11 et un port jack

Sur la face arrière, on découvre un triple capteur photo très ressemblant au quadruple module des Galaxy S11. Dans les deux cas, il s’agit d’un set-up disposé dans une forme rectangulaire. Roland Quandt table sur un capteur photo principal de 48 mégapixels. De plus, le leaker assure que le smartphone est équipé d’une prise jack, une connectique pourtant absente des derniers Galaxy Note 10 et Note 10+.

Aux dernières nouvelles, Samsung présentera le Galaxy Note 10 Lite lors d’une conférence en Inde dans le courant du mois de janvier 2020. Dans la foulée, le constructeur devrait lever le voile sur le Galaxy S10 Lite. Sur certains marchés, le Note 10 Lite et le S10 Lite pourraient respectivement être rebaptisés Galaxy A81 et Galaxy A91. On vous en dit plus dès que possible.

Source : Winfuture