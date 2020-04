Galaxy Fold 2 : Samsung ferait finalement l’impasse sur le stylet S-Pen

Le Galaxy Fold 2 ne serait finalement pas accompagné d’un stylet S-Pen, révèle un leaker. Samsung aurait décidé de ne pas accompagner son prochain smartphone pliable de l’accessoire phare des Galaxy Note. De même, le constructeur sud-coréen pourrait aussi faire l’impasse sur l’écran en verre ultra fin, similaire au Galaxy Z Flip, et sur le capteur photo selfie caché sous la dalle.

D’après le blog sud-coréen Naver, Samsung aurait finalement décidé de ne pas inclure de stylet S-Pen à son Galaxy Fold 2. Selon le blog, le constructeur aurait largement revu à la hausse la taille de l’écran pliable principal par rapport à la première génération tout en réduisant le poids final de l’appareil. Le Galaxy Fold 2 ne pèserait ainsi que 229 grammes, contre 263 g pour le premier Galaxy Fold. Enfin, Samsung proposerait deux nouveaux coloris cette année : vert martien et bleu astro.

Pas de capteur photo frontal caché sous l’écran pour le Galaxy Fold 2

En parallèle, un rapport de nos confrères de ETNews affirme que le Galaxy Fold 2 ne sera finalement pas recouvert d’un écran Ultra Thing Glass, en verre ultra fin, similaire à celui du Galaxy Z Flip. L’intégration d’une dalle en verre risquerait en effet d’alourdir considérablement le smartphone. Dans ces conditions, Samsung envisage d’opter pour plusieurs couches de polymère, comme c’était déjà le cas pour le premier Fold.

Enfin, Samsung aurait aussi pris la décision de ne pas intégrer le capteur photo frontal sous la dalle. C’est tout cas ce qu’affirme Ross Young, un analyste spécialisé dans l’industrie. Selon lui, la firme va simplement cacher le capteur pour les selfies dans un petit trou dans la dalle Infinity Flex. Cette fois, la marque abandonnerait donc l’encoche de la première génération.

Aux dernières nouvelles, Samsung présentera les Galaxy Fold 2 en même temps que les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20+. Malgré la crise du coronavirus, la conférence est toujours fixée dans le courant du mois d’août 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur ce Fold 2 dans les commentaires ci-dessous.

Source : Naver